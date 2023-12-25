Подсчитано, во сколько россиянам обойдется новогоднее застолье

До наступления Нового года осталась всего неделя.

Ее россияне в том числе потратят на подготовку к торжественному семейному застолью.

Среди самых популярных новогодних блюд традиционно следующие позиции: салаты оливье и селёдка под шубой, мясо по-французски, "мясная" и "сырная" тарелки, бутерброды с лососем, фрукты (мандарины, бананы, виноград) и напитки (игристое вино, соки и газировка). Стоимость продуктов для этого меню из расчета на 6 персон составит 6102 рубля.

Данные об этом стали известны благодаря опросу жителей нашей страны, проведенному онлайн-сервисом доставки "СберМаркет" и исследовательскому агентству "Русопрос".

В меню у большинства респондентов будут: салаты (89%) и мясо (88%), фрукты (85%), закуски (80%), рыба или морепродукты (52%), игристое вино (66%), соки (50%) и газированные напитки (24%).

По результатам опроса, 69% россиян запланировали приготовить оливье. Селёдку под шубой подадут на стол 53% опрошенных, крабовый - 30%, а цезарь - 16%. Другие популярные салаты для новогоднего застолья согласно исследованию: винегрет (15%), мимоза (12%) и греческий (9%).

Горячие блюда из мяса - важный атрибут новогоднего застолья. Так, мясо по-французски приготовят 30% опрошенных, шашлык подадут 23% участников исследования, "цыплёнка табака" - 20%, а буженину - только 9%.

Главный фрукт Нового года - мандарины. Их выбрали для подачи на новогодний стол 73% респондентов. Следующими по популярности стали бананы (38%), яблоки (38%) и виноград (28%).

В качестве закусок для новогоднего торжества выделили: бутерброды с красной икрой (31%) и холодец (27%). Ассорти с "мясной" и "сырной" тарелками подадут на стол 17% и 15% участников опроса, а бутерброды с лососем - 15%.