Раскрыты желаемые образы россиян для встречи Нового года

Крупнейший онлайн-маркетплейс Lamoda провел исследование, в ходе которого раскрыл желаемые образы россиян для встречи Нового года. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 25 декабря.

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Выяснилось, что в первой половине декабря 2023 года вырос спрос на нарядную одежду на 30 процентов по сравнению с ноябрем. При этом уточняется, что жители страны стали на 73 процента чаще интересоваться праздничными вещами, чем в аналогичном периоде минувшего года.

Так, в список покупок вошли вечерние платья и бабочки, которых стали приобретать на 2,5 процента регулярнее. Кроме того, повышенный интерес наблюдается на женские туфли (65 процентов), клатчи (64) и мужские рубашки (25). При этом большинство клиентов сервиса, вопреки рекомендациям стилистов выбирать зеленый цвет одежды, отдают предпочтение классическому черному.

«Платья покупают больше всего черные, синие и зеленые, рубашки — белые, синие и голубые. Иногда женщины разбавляют свой образ зеленой обувью и золотым клатчем, а мужчины — разноцветной рубашкой и бордовым галстуком», — уточнили аналитики.