Что подарить на Новый год 2024 мужчине

Варианты для любимого парня, мужа, папы, друга и коллеги.

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Считается, что мужчинам выбрать подарок сложнее, чем женщинам. Это действительно задача непростая. Однако данную проблему легко решить. Помните, что одним из основных критериев являются интересы человека. Их может быть множество: от рыбалки и походов в баню до любви к автомобилям и футболу.

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Что делать, если у мужчины нет хобби и увлечений? Не беда. Есть универсальные варианты, которые порадуют многих!

Персонализированные подарки

Одними из самых значимых являются персонализированные подарки. Порой недостаточно просто вручить человеку покупку. Близким и родным хочется подарить то, что вызовет положительные эмоции. Подбирая для человека что-то личное, мы тем самым показываем его важность для нас. К тому же всегда приятно получать не стандартный сувенир, а то, что демонстрирует внимание дарителя к вашей персоне.

1. Кожаный браслет с гравировкой

Украшения носят не только женщины. Для мужчин можно выбрать браслет из экокожи с ювелирной сталью. Брутально и стильно. Дополните его гравировкой, напоминающей о важном событии или моменте.

Если хотите проявить креативность, то некоторые производители предлагают нанести на изделие QR-код. После прохождения по нему появляется возможность услышать голос дарителя. Звуковая волна и код для прослушивания выполняются лазерной гравировкой.

2. Халат или полотенце

Принадлежности для душа всегда актуальны. Обычный халат или полотенце можно апгрейдить, сделав вышивку с именем получателя. Этот практичный и уютный подарок любой оценит по достоинству. Лучше выбирать модели из стопроцентного хлопка. Они отлично впитывают лишнюю влагу, долго служат, не теряют форму и цвет. Такой презент точно прослужит много лет.

3. Именной портмоне-клатч

Солидным подарком станет мужской портмоне-клатч. Данный аксессуар уже много лет не выходит из моды. Он полностью сместил классические портмоне и кошелёк. В нём можно хранить наличные деньги, карточки, паспорт, водительские документы, визитки, ключи и даже телефон. Всё самое необходимое в одном месте. Это функционально, универсально, стильно и престижно. Дополнительно его можно украсить гравировкой с именем обладателя.

4. Звёздная карта

Это расположение звёзд на небе в момент рождения получателя. Карта представляет распечатанный фрагмент галактики, оформленный в рамку. Может быть как маленького, так и большого размера. Удобно вешать на стену вместо картины.

Для расчёта используется высокоточный каталог Европейского космического агентства (ESA). Он сгенерирован несколькими телескопами. Расположение звёзд, планет и туманностей рассчитывается математически. Используются базы данных планетариев.

Подарки для хобби и увлечений

Приятным подарком для вашего мужчины, безусловно, станут покупки, соответствующие его увлечениям. Если он пока не имеет каких-то особенных хобби, то можно поспособствовать их появлению!

5. Книга

Книга – лучший подарок. Есть несколько направлений. Это может быть биография великого спортсмена, успешного предпринимателя или миллиардера. Не стоит обходить стороной и истории брендов: как автомобильных, так и истории построения бизнеса.

Обратите внимание и на такой жанр, как нон-фикшен. Здесь есть много интересных вариантов. Например, Стивен Хокинг «Краткие ответы на большие вопросы», Юваль Ной Харари «Краткая история человечества», Стивен Пинкер «Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше».

6. Снуд-бафф

Если ваш мужчина занимается бегом, то для холодного времени года ему просто необходим снуд-шарф. Он защищает шею и лицо от воздействия низких температур, ветра или яркого солнца. Удобный и практичный подарок.

7. Рюкзак или сумка

Для походов в спортзал или бассейн это просто незаменимая вещь. Сумки и рюкзаки можно выбрать разного размера, фасона и качества. Однако для спортсмена важным критерием является вместимость. Помните об этом перед покупкой.

Современные модели оснащены регулируемыми лямками, позволяющими подстроить под индивидуальные параметры каждого конкретного человека. Также они имеют вентилируемую спинку. За счёт этого обеспечивается хорошая циркуляция воздуха и предотвращается перегревание спины.

8. Фитнес-браслет

Отличный подарок для приверженца ЗОЖ. Он точно его оценит. Данный гаджет помогает отслеживать основные показатели здоровья. Это подсчёт шагов, потраченных калорий, мониторинг сна, пульса и уровня кислорода в крови.

Есть возможность сонастройки со смартфоном, чтобы анализировать свою статистику и изменения, делиться результатами с друзьями и даже бросать им вызов.

9. Беспроводные наушники

Один из самых популярных подарков на Новый год для мужчин. Неудивительно, ведь они удобные, компактные и стильные. Многие уже перешли на наушники без проводов, которые всегда путаются. Что может помешать, например, тренировке. Такой презент подойдёт не только спортсменам, но и любителям музыки и прослушивания аудиокниг.

Есть несколько видов: со вкладышами и внутриканальные. Первые компактны, не приносят дискомфорта, однако качество звука страдает. Вторые имеют хорошее звучание и шумоподавление, но могут быть менее удобны в носке.

10. Гантели

Для любителей домашних тренировок выбирайте гантели. Самый популярный тренажёр у мужской половины. Есть возможность выполнять большое количество упражнений, прорабатывать разные группы мышц. Их преимущество – не занимают много места. Можно хранить в шкафу, под кроватью.

Полезный подарок позволит развить равновесие и координацию. Ведь такие занятия улучшают мышцы рук, спины, шеи и даже пресса и ног.

Упражнения с гантелями для прокачки верхней части корпуса ищите по ссылке.

11. Гитара

Подойдёт как для начинающего, так и для профессионального музыканта. В первом случае выбирайте классическую, во втором – акустическую. Перед покупкой обратите внимание на материал инструмента, бренд, состояние и звучание.

Лучшими вариантами являются такие производители, как Alhambra, Yamaha, Aria, Martin, Taylor и Gibson. После такого подарка серенады под окном и песни за столом будут обеспечены!

12. Проектор

Для киноманов смело выбирайте в качестве сюрприза проектор. Смотреть любимые фильмы и на большом экране можно и дома в компании друзей и семьи. Также будет повод собраться в мужской компании и посмотреть футбольный матч.

Можно приобрести и портативный проектор-кубик, который значительно меньше в размерах. Его удобнее брать с собой в поездки на дачу или в гости.

Подарки для релаксации и отдыха

Жизнь в городе, пробки и стрессы выматывают человека, поэтому каждому важен качественный отдых. Смело выбирайте те подарки, которые способствуют релаксации. Их оценят даже мужчины. Порой они нуждаются в этом больше женщин. Обратите внимание на презенты, создающие уют и комфорт в их досуге.

13. Настольные игры

Сегодня как никогда популярны настольные игры. В магазинах их большое разнообразие: на любой возраст и пол. Есть для друзей, больших и маленьких компаний, для мужчин-коллег и т. д. Можно играть на эрудицию, в карточные игры, шахматы, нарды, «Мафию», «Монополию». Поэтому смело выбирайте такой вариант для новогоднего сюрприза.

14. Снаряжение для пикника и кемпинга

Если ваш избранник любит походы, трекинг или кемпинг, то ему точно понадобятся специальные снаряжения. Как правило, наборы включают в себя сумку-холодильник, термос, небьющуюся посуду, туристический коврик, нож, плед, средства личной гигиены, средства для защиты от насекомых, солнцезащитный крем, аптечку, палатку, спальный мешок.

15. Кружка-термос

Кружка-термос с двойной стенкой из нержавеющей стали станет незаменимой вещью для любителей природы, походов и грибников. Зачастую они комплектуются крышкой с поилкой. Это удобно. Способны сохранить температуру напитков до 24 часов, так как остывание происходит постепенно.

16. Сертификат на экстремальный отдых

Подарочный сертификат на прыжок с парашютом, полёт в аэротрубе, катание на багги, обучение дрифту, поход в горы, спуск на зиплайне. Варианты могут быть самые разнообразные. Такой сюрприз ваш мужчина точно запомнит на всю жизнь. Дарить впечатление – всегда хорошая идея.

17. Палатка

Если ваш избранник любит ночёвки на природе, то в качестве подарка присмотритесь к палаткам. Этот инвентарь поможет укрыться от неблагоприятных погодных условий, насекомых. Как итог – качественный и комфортный отдых. И главное – безопасность будет обеспечена. Ассортимент туристических палаток в магазинах большой. Есть как одноместные, так и многоместные.

ЗДЕСЬ можно найти подборку гаджетов для походов.

18. Гриль

Любителям готовить подарите гриль. Они это точно оценят. Данный прибор удобнее мангалов и тандыра. Современные модели подходят как для дома, так и для дачи. Есть электрические, угольные и газовые. Первый вариант подходит для использования в квартире. Остальные – на свежем воздухе.

19. Набор для стейков

На даче просто необходим набор для стейков. С ним легче и удобнее готовить. В комплект входят молоток для отбивания мяса, тендерайзер для отбивания, термощуп кухонный и различные соусы. Такой презент точно понравится вашему мужчине.

Подарки для путешествия и активного образа жизни

Сейчас большинство представителей сильного пола много путешествуют и в целом ведут активный образ жизни. Обратите внимание при выборе подарка на вещи, которые будут полезны в этом деле. Они не только разнообразят его хобби, но и создадут яркие воспоминания.

20. Банный набор

Какой мужчина не любит париться в бане? Сет для сауны – универсальный презент с заботой о здоровье близкого человека. Удовольствие от банных процедур он запомнит надолго. В набор входят такие аксессуары, как шапочка, перчатки, аромамасла, коврик, экомочалка, запарки, натуральное мыло. Всё это помогает обеспечить комфорт во время посещения парной.

21. Навигационное оборудование

Во время охоты, рыбалки или похода в лес за грибами важно иметь навигационное оборудование. Это позволит не сбиться с курса и обеспечить безопасность во время передвижения. Функциональный гаджет также позволяет отметить места для стоянки, грибные места. Значит, через год можно легко найти эту локацию снова.

ЗДЕСЬ можно найти подборку гаджетов для автопутешественников.

22. Бутылки для воды

Полезный аксессуар станет прекрасным подарком для мужчины, ведущего активный образ жизни. В ассортименте имеются тары из пластика, металла, стекла, силикона. Последний вариант может складываться. Оригинальной моделью может стать умная бутылка. Она помогает поддерживать водный баланс. Что важно во время высоких нагрузок в походе или трекинге, ведь человек теряет много влаги, которую необходимо восполнять.

23. Термоодеяло

В лесу или у водоёма в разные времена года человека могут ожидать как хорошие, так и плохие погодные условия. Некоторые из них опасны для здоровья и жизни. Важно иметь необходимые аксессуары. Например, термоодеяло.

Оно защищает от перегрева и холода. Это двухсторонний магнит. Серебряная сторона отражает солнечные лучи. Золотая – сохраняет тепло человеческого тела. С ним не страшны ни зной, ни мороз.

24. Походный портативный душ

Во время автопутешествий, кемпинга и походов в лес идеально подходит портативный душ. Он работает за счёт встроенного литий-ионного аккумулятора. Аппарат способен обеспечить до 30 минут непрерывного использования. В комплекте есть двухметровый шланг.

Можно регулировать напор воды. Для удобного использования он оснащён двумя типами крепления – присоской и крючком. Что позволяет устанавливать душ на любой поверхности. Устройство помогает поддерживать гигиену в любых условиях.

25. Сап-борд

В последние несколько лет набирает популярность такая физическая активность, как сап-прогулки. Доска овальной формы с веслом позволяет совершать спокойные путешествия по местным водоёмам.

Вместо того чтобы постоянно брать в аренду, преподнесите его мужчине в качестве подарка на Новый год. Кстати, зимой такой инвентарь стоит гораздо дешевле, чем в летний сезон.