Чем заняться в новогодние праздники: 55 идей

До новогодних каникул осталась всего неделя, а это значит, что пора подумать над тем, как провести праздники разнообразно и насыщенно.

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Собрали для вас 55 идей, которые не заставят скучать в выходные. Уверены, какая-то из них вам точно приглянется. А может быть, даже несколько.

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1. Займитесь зимними видами спорта

Пока погодные условия располагают к энергичному отдыху, нужно как можно чаще проводить время на свежем воздухе и занимать себя различными активностями. На новогодних праздниках можно покататься на лыжах и сноуборде с городских склонов или специально оборудованных трасс в горах. С не меньшим удовольствием зимой катаются на коньках, играют в хоккей и кёрлинг.

2. Пересмотрите фильмы о Гарри Поттере и «Властелин колец»

Пересматривать эти картины в Новый год для многих стало настоящей традицией, несмотря на то что зимней тематике в них отводится не так уж и много внимания. Но, возможно, в эти дни нам особенно хочется волшебства и приключений. Связано это также с тем, что фильмы выходили в прокат зимой и многие смотрели впервые их как раз в преддверии Нового года.

3. Заварите ароматный чай

Многие кофейни внедряют в своё меню авторские напитки. Когда мороз приятно обжигает кожу, невозможно отказаться от чашечки вкусного витаминного чая со специями, апельсином, облепихой, лимоном или мёдом. Огромное количество чаёв можно научиться заваривать самостоятельно. Тогда ваше наслаждение не будет ограничиваться меню ближайшей кофейни.

4. Испеките имбирные пряники и распишите их

Помимо того, что ароматы имбиря и корицы ещё долго будут витать в воздухе, вы сможете добавить дополнительный элемент радости и заботы в праздничные дни, подарив свежеиспечённое угощение близким. В некоторых культурах имбирный пряник является символом благополучия и удачи в новом году.

5. Устройте расхламление

Нет ничего лучше, чем начать год с чистого и уютного дома. В новогодние каникулы уделите время уборке и оптимизации пространства. Выбросьте ненужные вещи, организуйте хранение, приведите в порядок комнаты и создайте гармоничную атмосферу в своём жилище. Кстати, если хотели сделать небольшой косметический ремонт, например, переклеить обои, то за неделю вполне можно уложиться.

6. Разберите старые фотографии

Порой окутанные пылью папки с чёрно-белыми фотографиями на протяжении многих лет ждут своего часа. Когда, как не на каникулах, заняться их реставрацией? Оцифруйте их, перенесите в компьютер или расставьте в фотоальбом. Пусть история семьи в виде старых снимков дарит тепло и опору в новом году.

7. Сходите в баню

Не забудьте про давнюю русскую традицию и попарьтесь от души. Только не как герой фильма «Ирония судьбы»! Когда будете мыться, мысленно представьте, как вместе с водой уходят все проблемы прошлого года, так вы вернётесь домой чистыми и с лёгкостью на душе.

8. Изучите кулинарные традиции разных стран

Конечно, русский новогодний стандарт ничто не сможет затмить, но полюбопытствовать можно. Процесс позволит проявить креативность и удивить своих близких необычными блюдами. Приготовьте, к примеру, утку конфи по фирменному рецепту шеф-повара. Это идеальное блюдо для гостей в праздничные дни.

9. Сходите на выставку

Новогодние каникулы – отличное время, чтобы посетить музеи и выставки, которые вы давно хотели увидеть. Искусство, история, наука – выбирайте то, что вас интересует, и наслаждайтесь культурными мероприятиями. Правда, стоит заранее озаботиться билетами, так как желающих попасть в музеи в каникулы будет много.

10. Влюбитесь

Если этот новый год вы встретили в одиночестве, не расстраивайтесь. Самое время это исправить! Поищите знакомства в Сети или попросите друзей кого-нибудь подыскать вам среди знакомых. Такое сказочное время будто создано для тёплых и душевных встреч. А если у вас уже есть вторая половинка, то используйте время каникул, чтобы побыть вместе и вывести свои отношения на новый уровень.

11. Обновите причёску

Изменение причёски может быть символическим шагом, чтобы начать новый год с чистого листа. Также попробуйте поэкспериментировать с различными стилями, цветами и текстурами волос, чтобы найти тот, который лучше всего выражает вашу личность. Но помните, что есть причёски, которые могут вам не подойти.

12. Проведите день в торговом центре

Во время новогодних праздников владельцы магазинов обычно не скупятся на украшения и создают максимально праздничную атмосферу, что делает шопинг ещё более приятным и весёлым. Также многие магазины и торговые центры проводят новогодние распродажи. Отличный повод обновить гардероб. Завершите день ужином в кафе или походом в кино.

13. Дарите подарки

Новый год, Рождество – отличный повод порадовать близких. Добавьте интриги в этот процесс. Сыграйте с родственниками и друзьями в тайного Санту. Суть игры заключается в анонимном обмене подарками. Чем больше участников, тем веселее. А чтобы угадать с презентом, лучше заранее узнать, чем человек интересуется.

14. Займитесь творчеством

Например, смастерите ёлочные игрушки из эпоксидной смолы. Выглядят они по-особенному красиво и необычно. Творческий подход и этот уникальный материал позволят вам воплотить самые интересные замыслы. Или нарисуйте символ года. По восточному календарю 2024-й — год Зелёного Деревянного Дракона. Он символизирует мудрость, силу и удачу. Попробуйте изобразить его на листке, возможно, этот рисунок станет вашим талисманом.

15. Отправьтесь туда, где больше снега

Например, на родину Деда Мороза. Его официальная резиденция находится в Великом Устюге. Этот красивый город с богатой историей находится в живописном месте на берегу реки, что делает его идеальным для отдыха и развлечений.

16. Составьте атмосферный плейлист

Это могут быть песни из старых советских фильмов или же современные. В уходящем 2023-м все рекорды бьёт «Зима в сердце». Ниже предложены одни из самых популярных песен, которые могут создать атмосферу зимы:

17. Приготовьте печенье с предсказаниями

Вкусный подарок с милыми предсказаниями может замотивировать вас на продуктивный год, подарить надежду и добавить уверенности в своих силах. Внутри каждого печенья находится бумажка с предсказанием или пожеланием.

Примеры:

18. Сделайте адвент-календарь

Обычно в такие календари помогают считать дни до праздника, чтобы скрасить ожидание и сделать его более чудесным. В нём пишут даты до 31 декабря, но вы можете адаптировать его по-своему. Он состоит из определённого количества ячеек по одной на каждый день. В каждой ячейке может быть спрятан небольшой подарок, угощение или записка с пожеланиями. Когда человек открывает её, он радуется подарку и с нетерпением ждёт следующего дня. Такой календарь можно сделать на новогодние каникулы – расписать занятия и развлечения на каждый день длинных выходных. Так вы будете знать, чем заняться, и не придётся скучать!

19. Составьте список целей

Запись целей напоминает нам о том, чего мы хотим достичь, и может служить мотивацией в трудные моменты. Когда у нас есть конкретные цели, мы можем работать над их достижением каждый день, а не просто надеяться на лучшее. Также можно описать примерный план их реализации. С новыми силами навстречу своим мечтам!

20. Начните путь к телу мечты

К примеру, по утрам можно устраивать лёгкие пробежки, а для поднятия настроения надевать яркий шарф с символами праздника или брать с собой компанию единомышленников. Вы можете заниматься домашним фитнесом, делать йогу или пилатес, пробовать новые тренировки, а также пойти на персональные тренировки с тренером. Это поможет вам поддерживать форму, повысить энергию и улучшить настроение.

21. Начните питаться правильно

Многие с наступлением нового года мечтают привести себя в порядок. Калорийные салаты и сладкие напитки оттягивают этот момент, а фраза «после праздников» звучит довольно обременяюще. Попробуйте пойти наперекор устоявшемуся правилу и начать свой путь к стройному телу до завершения каникул. А может быть, даже ещё до их начала! Поставьте цель и составьте меню на каникулы, с учётом полезных ингредиентов. Если одному с такой задачей справиться сложно – поищите подходящее приложение или обратитесь за помощью к эксперту.

22. Сходите в спа или примите ванну

Отличный способ побаловать себя, расслабиться и снять стресс после напряжённого года. Отдохните душой и телом. Если нет возможности пойти в спа, устройте день релакса у себя дома. Зажгите свечи, примите тёплую ванну, сделайте маску для лица, послушайте музыку, помедитируйте или просто насладитесь тишиной и спокойствием.

23. Начните вести дневник

Первым делом запишите в нём, за что вы благодарны ушедшему году. Таким образом, вы сосредоточитесь на положительных сторонах вашей жизни и научитесь ценить то, что у вас есть. Расскажите о лучших моментах прошедшего года и о том, что вы мечтаете осуществить в будущем.

24. Устройте ночь игр со своими друзьями и близкими

Подберите классные настолки или видеоигры. Беспроигрышный вариант – старая добрая «мафия» или «танчики». Это отличная возможность разнообразить праздники. Правда, потом постарайтесь наладить режим сна, иначе в первые дни после каникул будет очень сложно войти в рабочий ритм.

25. Проведите киномарафон

Такие мероприятия могут проводиться в кинотеатрах, домах культуры или библиотеках. Участники обычно смотрят несколько фильмов за один вечер, а затем обсуждают их. Для домашнего сеанса хорошо подойдёт просмотр вечной новогодней классики. Не забудьте запастись вкусняшками и взять тёплый вязаный плед.

26. Посвятите день своим увлечениям

Кто-то лепит из глины, собирает авиаконструкторы или железные дороги, шьёт мягкие игрушки, разводит комнатные растения или коллекционирует винил. Интересных занятий может быть масса. Погрузитесь с головой в то, которое по-настоящему приносит вам удовольствие. Если такого ещё не удалось обнаружить, то зимние праздники могут стать хорошим поводом для изучения себя.

27. Окунитесь в зимнюю сказку

Прогуляйтесь по заснеженному лесу пешком или на беговых лыжах. Свежий воздух и великолепные виды улучшат ваше настроение и самочувствие, ведь контакт с природой помогает снизить стресс. Такие прогулки помогут вам наполниться энергией на весь следующий год.

28. Устройте пикник

Что может быть лучше костра и шашлыков на природе? Только костёр и шашлыки зимой. Представьте, свежий морозный воздух, потрескивание дров, аромат жареного мяса и горячий чай или глинтвейн в кружке. Если поблизости нет дачи или леса, можно устроить пикник в ближайшем парке, если в нём разрешено разводить костры, если нет, то возьмите еду и чай с собой из ближайшего кафе, но съешьте обязательно горячим на свежем воздухе!

29. Отправьтесь к морю

Чувствительные к холоду люди могут полететь к морю и понежиться под лучами солнца в зимнюю пору. Главное, взять с собой добрую порцию оливье и кило мандаринов. Возможно, вам удастся купить «горящий тур» и слетать бюджетно. Тем, кому не нужна жара, но кто очень любит море и горы, советуем побывать в Сочи.

30. Покатайтесь в оленьей упряжке

Сперва стоит изучить парки, фермы, клубы, где содержат этих чудесных северных животных. Приезжать лучше с лакомством, олени обожают ягель. Такая прогулка на свежем воздухе отлично подойдёт семьям с детьми. Масса положительных эмоций вам обеспечена.

31. Устройте новогоднюю фотосессию

Это могут быть семейные кадры у камина, обычное фото в парке, сделанное на телефон, или профессиональный снимок с интересной предысторией. В любом случае с главными праздничными атрибутами любое фото получится атмосферным.

32. Побудьте туристом в родном городе

Наверняка есть места, дойти до которых не было времени. Новогодние праздники — отличный повод наверстать упущенное. Посмотрите другими глазами на место, в котором живёте. Вы можете исследовать новые районы, насладиться новогодней иллюминацией, посетить красивые парки или просто наслаждаться атмосферой праздника на улицах города.

33. Предайтесь зимним забавам

Зимние забавы — русская национальная традиция. Мороз и обилие снега не преграда для времяпрепровождения на улице. Главное — много двигаться. И неважно, сколько вам лет! Погрузиться в детство — это возможность согреть душу и на какое-то время избавиться от тягот взрослой жизни. Берите с собой снегокаты, ватрушки, санки или ледянки и покатайтесь на горке. И на забудьте поиграть в снежки! Важно только не забывать о технике безопасности.

34. Посетите спортивное мероприятие

Если вы любите спорт, вы можете посетить спортивные мероприятия, которые проходят в вашем городе в новогодние праздники. Это может быть футбольный или хоккейный матч, баскетбольный турнир или любой другой вид спорта, который вас интересует.

35. Побывайте на ярмарке

Помимо разнообразных вкусностей, горячего глинтвейна и прочих товаров, ярмарки часто предлагают принять участие в интересных конкурсах и викторинах. А когда будете возвращаться домой, насладитесь мерцанием гирлянд, снегопадом и чистым морозным воздухом. Остановите поток ненужных мыслей и проживите эти чудесные мгновения здесь и сейчас.

36. Займитесь вязанием

Думаете, что это чисто женское занятие? На самом деле, вязание является своего рода медитацией. Человек сосредотачивается на процессе, своём дыхании, и это позволяет отвлечься от повседневных забот, стресса и погрузиться в состояние покоя и умиротворения.

Пряжа, спицы и крючки всегда ассоциируются с чем-то уютным. Вязаные вещи, такие как свитера, носки, шапки и пледы, часто используются для создания уютной атмосферы в доме. Они мягкие, тёплые и приятные на ощупь.

Несколько идей:

37. Наведите порядок в соцсетях

В них мы проводим очень много времени. А давно ли вы наводили в них порядок? Удаляли из списка друзей людей, с которыми давно перестали общаться? Ненужные новости и оповещения? Поддержание порядка в социальных сетях помогает экономить время, так как вы можете избегать бесполезного контента, спама и нежелательных уведомлений. Потратив немного времени на каникулах, вы будете легче находить нужную информацию, контент и сообщения. Также вы можете фильтровать и выбирать контент, который лучше соответствует вашим новым интересам и целям. Обновить стоит и личную информацию – фотографии, интересы и пр.

38. Сделайте доброе дело

Доброта может проявляться в разных формах, таких как волонтёрство, благотворительность, помощь нуждающимся и забота об окружающих. К примеру, можно покормить бездомных животных, построить скворечник или порадовать спелыми мандаринами одинокую старушку. Когда делаете добрые дела, вы можете почувствовать себя полезным и счастливым, а также внести свой вклад в создание более доброго и гармоничного мира для всех. Безвозмездная помощь принесёт вам много положительных эмоций и долго будет греть душу.

39. Заведите домашнее животное

Разумеется, только в том случае, если вы готовы к такой ответственности. Это решение будет довольно предусмотрительным, поскольку следующий Новый год вы точно не будете справлять в одиночестве. Питомец может стать частью вашей семьи, быть преданным другом и отменным компаньоном. Помните, что праздники закончатся, а животные требуют постоянного времени, заботы и внимания. Перед тем как завести его, убедитесь, что у вас будет достаточно времени для ухода, игры, прогулок и внимания к его потребностям.

40. Прочтите книги

Новогодние каникулы – отличное время для чтения и саморазвития. Выберите книги, которые давно хотели прочитать. Это поможет вам расширить кругозор, развить интеллектуальные способности и расслабиться в уютной обстановке. Наверняка у вас есть несколько книг, за которые вы все никак не можете взяться. Сейчас самое время! Если такого списка у вас нет, то советуем посмотреть что-то из новинок. А чтобы создать вокруг себя хорошее настроение, можно познакомиться с книгами с праздничной атмосферой: «Ночь перед Рождеством», «Дары волхвов», «Двенадцать месяцев» и т. д. Возможно, после прочтения вы по-новому взглянете на праздник и его традиции.

41. Сходите на балет «Щелкунчик»

Один из главных символов Нового года — традиционный балет, который ставится в театрах в зимний период. «Щелкунчик» является одним из самых известных балетов в мире, он полон музыки, танцев и ярких костюмов. Сказка о рождественском чуде непременно создаст особую атмосферу волшебства. Постановки проходят во многих городах в дни каникул, но, если вам удастся раздобыть билет в Москве или Санкт-Петербурге, этот поход оставит особое впечатление. Кстати, если планируете поехать на Новый год в столицу или в Питер, расскажем, чем можно заняться зимой в этих удивительных городах.

42. Займитесь самоанализом или начните психотерапию

Никогда не поздно узнать себя получше, проанализировать сильные и слабые стороны, принять свою внешность и индивидуальность. Поработать над тем, что вас тревожит, и морально настроиться на предстоящий год. Также самоанализ способствует развитию самопознания и самопринятия, что может привести к более счастливой и полноценной жизни. Ускорить процесс самопознания, а также разобраться с старыми и новыми проблемами помогут индивидуальные сессии с психологом.

43. Посмотрите северное сияние

Если вы давно об это мечтаете, у нас есть хорошая новость. Осуществить её не так уж и сложно! Нужно определиться с регионом и правильно подобрать время. Подобное природное явление выглядит сказочно, но приемлет только чистое небо и хорошие погодные условия.

44. Навестите дальних родственников или друзей

Это могут быть интернет-друзья или родня из другого города, а возможно, и страны. В любом случае в такой семейный праздник хочется почувствовать тепло родственных связей и сделать отношения более близкими. Попробуйте до них добраться и обняться по-настоящему! Чашка вечернего чая и разговоры по душам на близком расстоянии не заменят никакие видеозвонки!

45. Устройте ночь гаданий

В новогодние дни с давних пор люди думают о будущем, мечтают о лучшем и верят, что все желания непременно исполнятся. Гадание не даст самой достоверной информации, но окружит вас атмосферой таинственности и мистики, также отлично подойдёт в качестве развлечения.

46. Организуйте маскарад или пижамную вечеринку

Нарядиться в тематические костюмы – отличный способ развлечься, отдохнуть от повседневной рутины и провести время с друзьями. Также вы можете узнать что-то новое о разных культурах, традициях, обычаях и развить в себе творческие способности. А пижамы могут стать дресс-кодом для ночи кино или видеоигр.

47. Проведите день без гаджетов

Такой опыт в начале года даст понять, есть ли у вас зависимость от смартфонов, и поможет избавиться от информационного шума. Также такой эксперимент улучшит ваше здоровье, даст возможность отдохнуть от постоянного мыслительного процесса и освободит массу времени для других дел.

48. Сформируйте новый полезный навык

За короткий праздничный период довести до ума конкретное дело крайне сложно, но заложить фундамент будущего вполне реально. Развить навык можно в любой сфере, к примеру, обучиться боевым искусствам, записаться в автошколу или на компьютерные курсы. Такое активное начало года имеет свои преимущества. Вы будете более эффективно решать текущие задачи и чувствовать себя уверенно, поскольку в начале года вы сделали усилие над собой и натренировали самодисциплину.

49. Прокатитесь на снегоходе

Реализация этой идеи поможет вам ощутить свободу, экстремальное волнение и соревновательный дух. Не стоит забывать, что снегоходы — это мощные машины, которые могут развивать скорость до 100 км/ч. Гонщики должны быть очень опытными, умелыми и брать во внимание, что этот увлекательный спорт крайне опасен.

50. Займитесь изучением иностранного языка

Даже во время отдыха варианты практиковать язык всё равно остаются. Можно разнообразить уроки: написать письмо/открытку другу на иностранном языке или же в конце концов разобраться, о чём поёт любимый исполнитель.

51. Проведите чек-ап всего организма

Проверять здоровье нужно регулярно, особенно в начале года, чтоб иметь представление о состоянии своего организма и обнаружить возможные проблемы (скрытые заболевания) на ранних этапах. Более того, после такой процедуры у вас не будет неожиданных неприятных сюрпризов в середине года. Большой плюс заняться этим во время праздников – отсутствие очередей. Правда, стоит уточнить время работы, так как большинство учреждений не работают в праздники.

52. Поживите в скандинавских домиках в лесу

После весёлых компаний и шумных застолий как никогда хочется уединиться с природой, почувствовать гармонию и спокойствие. Такой отдых вдали от города благоприятно скажется на вашем организме. Безмятежное проведение каникул хорошо подойдёт людям, выжатым под конец года, как лимон.

53. Избавьтесь от одежды, которую не носите

Когда в гардеробе царит порядок, вам будет гораздо проще и быстрее выбирать одежду на каждый день. Вы сможете легко найти нужные предметы и создавать стильные и согласованные образы. Навести порядок очень просто. Например, таким способом: отделите одежду, которую вы больше не носите или которая вам не подходит. Разделите её на три категории: «избавиться» (пожертвовать, продать или выбросить), «отложить» (сезонные вещи, которые не используются в данный момент) и «хранить» (вещи, которые вы всё ещё носите и любите).

54. Займитесь изучением истории или углубитесь в астрономию

Каждый год происходят новые события, которые всё больше потрясают мир. Понимание прошлого поможет вам увидеть корни текущих проблем и понять, что к чему. Если вас история интересует мало, то советуем присмотреться к астрономии. Зимнее небо богато на яркие астрономические события. В вечернее время есть все шансы увидеть завораживающе красивый небосвод. С декабря по январь вас могут порадовать созвездия Телец, Орион и многие другие.

55. Уберите снег