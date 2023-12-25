Как защитить дом от происшествий в новогодние праздники

Новогодние праздники не только яркое и долгожданное время для большинства людей, но и один из самых насыщенных периодов для городских служб из-за инцидентов с жильем.

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Как защитить дом от происшествий в период длинных праздничных выходных рассказал директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин.

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Проверяйте исправность гирлянд

По данным МЧС, в период с 1 по 8 января в 2023 году число пожаров сократилось на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, однако по-прежнему возгорания нередко омрачают Новый год. Причиной может стать как пренебрежение правилами безопасности при использовании бенгальских огней, так и вышедшая из строя гирлянда. Именно поэтому важно соблюдать правила противопожарной безопасности:

Убедитесь в исправности праздничной иллюминации и гирлянд, чтобы предотвратить короткие замыкания. Не перегружайте электрическую сеть. В новогодние праздники существенно возрастает потребление электричества из-за работающих одновременно приборов. Требовательная кухонная техника, телевизоры и гирлянды вместе дают большую нагрузку. Выключайте подсветку на ночь и при выходе из дома. По возможности установите умные розетки или гирлянды с дистанционным управлением.

Уезжая, перекройте воду и газ

Если планируете встречать Новый год за городом или в путешествии, позаботьтесь о том, чтобы во время вашего отсутствия не произошло заливов. Именно они — самая распространенная причина страховых случаев с жильем. За январские каникулы 2023 года их доля среди всех инцидентов составила 80 процентов. Причиной может стать авария отопительной, канализационной и водопроводной систем или просто невнимательные жильцы. Риск увеличивается еще и из-за того, что многие предпочитают уезжать на время новогодних праздников, поэтому оперативно устранить причину становится сложнее.

Обезопасить себя можно, соблюдая следующие правила:

проверьте краны в ванной комнате и на кухне на наличие протечек;

обязательно перекройте воду, если уезжаете на каникулы;

отличным решением будет установка системы защиты от протечек.

Перекрыв подачу воды на время своего отсутствия, не забудьте сделать аналогичную процедуру с газом. Утечки газа хоть и встречаются не так часто, как прорыв труб водоснабжения, но их последствия могут быть гораздо трагичнее.

Перекройте подачу газа перед отъездом. Установите детектор газа — систему автоматического контроля и защиты от загазованности и утечки газа в доме.Проверьте вентиляцию, ведь хороший воздухообмен — лучшая профилактика взрыва.

Также будет не лишним заранее узнать режим работы аварийных и коммунальных служб в городе. В праздники они, как правило, работают в усиленном режиме.

Защититесь от воров

Многие помнят фильм «Один дома», в котором воришки выжидали рождественские каникулы, когда дома опустеют. Мишенью становится жилье тех, кто решил провести зимние праздники за городом или в другой стране. По данным МВД, с 31 декабря 2021 года по 8 января 2022 в Москве было зафиксировано 1149 краж.

Защитить свой дом от грабителей можно, соблюдая несколько правил: