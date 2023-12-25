Новогодние салаты, для которых не нужны яйца
«Сырный генерал»
Что нам понадобится:
- Говядина отварная — 100 г
- Картофель — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Сыр твердый — 50 г
- Свекла — 1 шт.
- Майонез — по вкусу
- Чеснок — 1 зубчик
- Гранат для украшения
Как готовим:
Заранее отвариваем говядину, так как на нее уйдет больше всего времени. Вареные свеклу, картофель и морковь натираем по отдельности. В специальную форму, которую размещаем в центре тарелки, выкладываем на дно тертый картофель, смазываем майонезом. Говядину режем на мелкие кусочки и смешиваем с чесноком. Выкладываем ее сверху слоя картофеля и смазываем майонезом. Далее выкладываем слой моркови и закрываем слой майонезом. Натертый сыр кладем следующим слоем. Последней будет свекла. Украшаем салат гранатовыми зернами. Даем салату настояться.
Салат из кальмаров с шампиньонами
Что нам понадобится:
- Кальмары свежемороженые — 3 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Лук репчатый — 100 г
- Шампиньоны свежие — 300 г
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль и перец черный молотый — по вкусу
- Орехи грецкие — 80 г
- Майонез по вкусу
Как готовим:
Измельчаем лук и грибы, предварительно их очищаем. Жарим на масле, добавляем соль и приправы по вкусу. Размораживаем кальмары, промываем их, чистим и варим в течение 30 секунд. Даем морепродукту остыть и чистим от пленки. Нарезаем кальмара соломкой. На дно глубокой тарелки выкладываем грибы и сверху кальмары, смазываем майонезом. Сыр натираем и выкладываем на кальмара. Посыпаем салат измельченными грецкими орехами.