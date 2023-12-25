Новогодние салаты, для которых не нужны яйца

«Сырный генерал»

Новогодние салаты, для которых не нужны яйца
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Что нам понадобится:

  • Говядина отварная — 100 г
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Сыр твердый — 50 г
  • Свекла — 1 шт.
  • Майонез — по вкусу
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Гранат для украшения

Как готовим:

Заранее отвариваем говядину, так как на нее уйдет больше всего времени. Вареные свеклу, картофель и морковь натираем по отдельности. В специальную форму, которую размещаем в центре тарелки, выкладываем на дно тертый картофель, смазываем майонезом. Говядину режем на мелкие кусочки и смешиваем с чесноком. Выкладываем ее сверху слоя картофеля и смазываем майонезом. Далее выкладываем слой моркови и закрываем слой майонезом. Натертый сыр кладем следующим слоем. Последней будет свекла. Украшаем салат гранатовыми зернами. Даем салату настояться.

Салат из кальмаров с шампиньонами

Что нам понадобится:

  • Кальмары свежемороженые — 3 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Лук репчатый — 100 г
  • Шампиньоны свежие — 300 г
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Соль и перец черный молотый — по вкусу
  • Орехи грецкие — 80 г
  • Майонез по вкусу

Как готовим:

Измельчаем лук и грибы, предварительно их очищаем. Жарим на масле, добавляем соль и приправы по вкусу. Размораживаем кальмары, промываем их, чистим и варим в течение 30 секунд. Даем морепродукту остыть и чистим от пленки. Нарезаем кальмара соломкой. На дно глубокой тарелки выкладываем грибы и сверху кальмары, смазываем майонезом. Сыр натираем и выкладываем на кальмара. Посыпаем салат измельченными грецкими орехами.

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