Новогодние салаты, для которых не нужны яйца

«Сырный генерал»

Что нам понадобится:

Как готовим:

Заранее отвариваем говядину, так как на нее уйдет больше всего времени. Вареные свеклу, картофель и морковь натираем по отдельности. В специальную форму, которую размещаем в центре тарелки, выкладываем на дно тертый картофель, смазываем майонезом. Говядину режем на мелкие кусочки и смешиваем с чесноком. Выкладываем ее сверху слоя картофеля и смазываем майонезом. Далее выкладываем слой моркови и закрываем слой майонезом. Натертый сыр кладем следующим слоем. Последней будет свекла. Украшаем салат гранатовыми зернами. Даем салату настояться.