Психотерапевт перечислил россиянам худшие подарки на Новый год

Психотерапевт Михаил Кумов перечислил россиянам худшие подарки на Новый год. Соответствующий материал публикует РИАМО.

В первую очередь врач призвал отказаться от идеи дарить антивозрастные средства и дезодоранты, поскольку получатель может воспринять их как намек на недостатки внешности или неухоженность.

«Не стоит дарить личные гигиенические средства, зубные нити или предметы для ухода за волосами», — уточнил он.

Помимо этого, эксперт подчеркнул, что стоит быть осторожнее с дорогостоящими презентами, которые могут создать дополнительное финансовое бремя. Неуместно дарить подобные вещи тем, чье финансовое положение вызывает неуверенность.

Также специалист обратил внимание на подарки, которые могут вызвать стресс или беспокойство. К ним относятся, по словам Кумова, книги по самосовершенствованию или подарочные сертификаты на процедуры.

В заключение доктор посоветовал поинтересоваться индивидуальным предпочтениям человека и купить то, что будет радовать и восхищать его.