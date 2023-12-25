8 ошибок на новогоднем застолье, которые совершают все

Во время праздничного ужина глаза точно будут разбегаться, а руки тянуться то к миллиону майонезных салатов, то к мясному блюду, то к разнообразному алкоголю. Но потом наутро никакие ферменты и минералка не спасут здоровье, поэтому лучше заранее просто не совершать самые роковые ошибки.

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По словам эндокринолога Олега Хохунова, чтобы утром 1 января проснуться в адекватном состоянии, нужно всего лишь пойти на несколько компромиссов со своим здоровьем. И вот главные из них:

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Не голодайте 31 декабря

Если весь день убираться, готовить или бегать по гостям, то застолье сильно отодвинется по времени, и в итоге плотный ужин упадёт кирпичом в желудок, навредив организму. Нужно нормально позавтракать, легко пообедать и поужинать, чтобы не накинуться на праздничную еду. Если сесть голодным за празднование, можно быстро опьянеть. Перед возлияниями можно съесть бутерброд с маслом — оно будет обволакивать желудок и помешает всасыванию алкоголя.

Замените ингредиенты на менее вредные

В оливье можно положить рыбу или диетическое мясо вроде курицы, индейки, телятины или говядины, но не колбасу, свежие огурцы вместо солёных, а заправить салат сметаной 10 15%, а не майонезом. Бутерброды лучше делать на хлебцах, хлебе с отрубями или из ржаной муки, а не на батоне. Холодец стоит делать на нежирном мясе, тогда он будет совершенно безобидным.

Откажитесь от классических блюд

Лучше не делать традиционные вредные салаты вроде селёдки под шубой или мимозы, а заменить их овощными салатами с зеленью и креветками. Но если никак — то постарайтесь есть вредные салаты в очень скромном количестве.

Налегайте на овощи и фрукты

Овощи и фрукты легче перевариваются, к тому же богаты клетчаткой и антиоксидантами. За ужином хорошо ещё принять пару таблеток с ферментами, чтобы пищеварение шло без перебоев. Если напал жор и хочется что-то пожевать, то можно поесть овощные палочки со сметанным соусом.

Запекайте на решётке

Жарить вторые блюда совсем нельзя, можно только тушить или запекать. Но и запекать нужно не на противне, а не решётке, чтобы весь возможный жир стекал в поддон. Налейте туда немного воды, чтобы мясо было посочнее.

Избегайте жирного мяса

Среди горячих блюд не должно быть свинины под майонезной шапкой или утки с курицей. Их можно заменить телятиной в луково-брусничном соусе, индейкой, крольчатиной или нежирной рыбой.

Не смешивайте алкоголь

Лучше совсем отказаться от спиртного. Если невозможно — выбирайте алкоголь с низким градусом и без газа, например, натуральное белое сухое вино. В крайнем случае пейте, что обычно пьёте, но не смешивайте, особенно шампанское с водкой. Выберите один напиток и придерживайтесь своего выбора до конца. А вот тут можно узнать, как быстро восстановиться после новогодних возлияний.

Не доедайте салаты утром