Как упаковать подарки и не потратить целый день

Мало просто купить милые вещички для любимых, необходимо правильно их оформить. Мы посоветовались с декоратором Иваном Драгуновым, который рассказал о простых и креативных способах упаковать подарок практически из подручных средств.

© Unsplash

Ретро

Если у вас есть газета с историей или старые нотные тетради, можно сделать простую и экологичную упаковку для не слишком объемных подарков с их помощью. Иван: «Смотрите, чтобы у вас оставалось как минимум четверть свободного материала по краям, чтобы вы легко завернули подарок и не создали для бумаги ненужное напряжение. Для закрепления подберите обычный шпагат или узкую цветную ленту».

Текстильная упаковка

Попробуйте способ, который используют японцы. Декоратор делится подробностями: «Оригинальный способ от наших друзей-японцев. Берем симпатичный кусок ткани, который так или иначе подходит под формат вашего подарка, особенно хорошо, если вы делаете подарок женщине и это как-то связано с красотой, в этом случае выбор ткани значительно расширяется. Заворачиваем точно так же, как в бумагу. Закрепить можно либо лентой, либо симпатичными скрепками по периметру».

Упаковываем… в снеговика