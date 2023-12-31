Как провести Новый год, если вы одни дома

Новый год — это праздник, который мы обычно проводим в кругу семьи и друзей. Однако бывают случаи, когда обстоятельства вынуждают остаться в одиночестве в этот волшебный вечер.

© Кадр из фильма «Один дома»

Кажется, что это повод для грусти, но у «Рамблера» на этот счет совершенно другое мнение. В этой статье расскажем, как провести Новый год, если вы один дома, и не поддаваться тоске.

Видео дня

Приготовьте или закажите что-нибудь вкусненькое

Новый год — это отличный повод побаловать себя чем-то вкусным. Приготовьте любимое блюдо или закажите доставку из ресторана. Не забудьте про традиционную роскошь в виде оливье, вкусного десерта (желательно с мандаринами!) и немного игристого (например, безалкогольного). Такой набор точно задаст праздничное настроение.

Посмотрите любимое кино

В этот вечер можно насладиться просмотром любимых фильмов и сериалов. Выберите что-то легкое и приятное, чтобы поднять настроение. Из праздничной классики можно выбрать «Реальную любовь», «Карнавальную ночь» и, конечно же, любую часть «Гарри Поттера».

Устройте караоке-вечер

Если вы любите петь, устройте себе караоке-вечер. Включайте любимые песни и пойте на всю катушку! Это отличный способ поднять настроение и развлечься. А еще, возможно, это единственный день в году, когда соседи отнесутся к ночному пению с пониманием.

Организуйте домашнее SPA

Проведите вечер в уютной обстановке и сделайте себе SPA-процедуры. Примите ванну при свечах с ароматической пеной (и любимым фильмов на экране), сделайте маску — для лица, волос, рук, ног и всего, на что хватит фантазии, заварите травяной чай и познайте новогодний дзен. Чем не альтернатива шумным вечеринкам?

Freepik.com/senivpetro

Прогуляйтесь

Если погода позволяет, начать 31 декабря можно с прогулки на природе. Пройдитесь по парку или лесу, насладитесь свежим воздухом и красотой природы.

Устройте фотосессию

Сделайте себе праздничную фотосессию. Оденьтесь в праздничный наряд, украсьте дом и нафотографируйтесь во всех возможных домашних локациях. Поможет в этом штатив или что-нибудь из подручных средств: например, коробка или устойчивая ваза, на которую можно облокотить телефон.

Подготовьте подарки для близких

Если вы не можете провести Новый год с родными и друзьями, можно приготовить им подарки и красиво упаковать все под праздничную музыку. Это отличный способ показать свою любовь и заботу.

Провести Новый год одному дома можно интересно и разнообразно. Главное — настроиться на праздничный лад и насладиться вечером. Пусть этот Новый год принесет вам много радости и удачи!