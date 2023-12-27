Новогодняя ночь – это время волшебства и очарования.

Но образ не будет полным без идеально накрашенных губ. Как сделать, чтобы яркий цвет помады радовал до самого утра? В этом поможет несколько простых советов.

Для начала нужно хорошо увлажнить губы бальзамом или маслом. Это поможет помаде лучше ложиться и дольше держаться. Затем легкими движениями следует нанести на губы немного пудры, чтобы впитать излишки влаги.

Далее аккуратно прорисовывают контур губ карандашом для губ. Это придаст чёткость линиям и поможет фиксировать помаду. После этого ровным слоем наносят жидкую матовую помаду желаемого оттенка.