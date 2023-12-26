Роспотребнадзор предупредил о коротких сроках годности новогодних салатов
Новогодние салаты хранятся от 12 до 18 часов, в зависимости от того, чем они были заправлены. По истечению этого времени, в блюдах форируется благоприятная среда для развития патогенных микроорганизмов, что может привести к серьезному отравлению.
"Овощные салаты хранятся 18 часов, мясные хранятся столько же. Однако заправлять их стоит перед подачей, иначе сроки хранения сокращаются до 12 часов", - сообщает издание "Патрульный Петербурга" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Традиционные для новогоднего стола блюда, особенно заправленные, формируют особую среду, благоприятную для бактерий. Они же в свою очередь вырабатывают опасные токсины.