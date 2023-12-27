Психолог рассказала, как двум разным типам людей набраться сил в новогодние праздники
Говоря об отдыхе, специалист поделила людей на два основных типа, и этим двум категориям нужен диаметрально противоположный отдых.
Так, представители первого типа много работают, они всё время в переездах, переговорах, в движении, в их жизни происходит много новых событий.
«Для них в новогодние праздники важно остановиться, замедлиться и перезагрузиться. Лучший отдых для таких людей – это замедление. Выдыхаем, убираем все средства коммуникаций или оставляем их только на один час в день. Желательно почаще гулять, можно встать на лыжи или на коньки, покататься с горы на санках и сноуборде. Если вы всё время питаетесь в ресторанах, то попробуйте приготовить себе сложное блюдо или домашнюю выпечку. Можно заварить вкусный чай из экзотической смеси трав и ягод. А ещё можно пойти в традиционную баню или сауну хамам. Пригласить друзей и вспомните о настольных играх», – рекомендует психолог.
Ко второму типу людей эксперт отнесла тех, кто с утра до ночи работают в офисе. Эти люди постоянно находятся в «дне сурка». Хакимова подчёркивает, что таким людям хочется сделать жизнь более яркой, разнообразить смену картинок. Им подойдёт вариант насыщенного проведения праздника, чтобы каждый день казался новым приключением.
«Для этого не обязательно тратить много финансов. Планируйте каждый день для себя с новой тематикой. Скажем, один день посвятите своим близким. В другой день можно собраться с друзьями и, например, лепить пельмени. В хорошую погоду можно выехать на природу или съездить в духовное место, например, в монастырь. Можно на один день стать туристом в собственном городе или посёлке, посетить музей, сходить в кафе, взять с собой фотоаппарат и обратить внимание на достопримечательности. Сделайте то, что вы не делали никогда: к примеру, постреляйте из пистолета или сходите в боулинг либо на дискотеку. Сделайте что-то абсолютно новое, всё в ваших руках. Помните, что яркость жизни произрастает из мелочей и новизны. Пусть каждый день вашего отпуска будет не похож на предыдущий. Создайте себе эту сказку, и вы удивитесь, какими отдохнувшими и наполненными вы войдёте в Новый год», - отметила Хакимова.
Гульнара добавила, что при смене видов деятельности всегда происходит раскрытие потенциала человеческих идей. Люди, которые в повседневной жизни постоянно носятся, замедляются. Таким образом они наполняются новыми силами за время новогодних каникул. А те, кто привык к монотонности, меняют пейзажи и впечатления, благодаря чему каждый день у них не похож на предыдущий. В результате они тоже наполняются.
«Слушайте своё сердце, оно точно знает, чего вы желаете», - подытожила собеседница издания.