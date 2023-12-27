Психолог рассказала, как двум разным типам людей набраться сил в новогодние праздники

«Для этого не обязательно тратить много финансов. Планируйте каждый день для себя с новой тематикой. Скажем, один день посвятите своим близким. В другой день можно собраться с друзьями и, например, лепить пельмени. В хорошую погоду можно выехать на природу или съездить в духовное место, например, в монастырь. Можно на один день стать туристом в собственном городе или посёлке, посетить музей, сходить в кафе, взять с собой фотоаппарат и обратить внимание на достопримечательности. Сделайте то, что вы не делали никогда: к примеру, постреляйте из пистолета или сходите в боулинг либо на дискотеку. Сделайте что-то абсолютно новое, всё в ваших руках. Помните, что яркость жизни произрастает из мелочей и новизны. Пусть каждый день вашего отпуска будет не похож на предыдущий. Создайте себе эту сказку, и вы удивитесь, какими отдохнувшими и наполненными вы войдёте в Новый год», - отметила Хакимова.