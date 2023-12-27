Врач: на новогоднем столе не должно быть майонезных салатов

Доктор Корягина: на новогоднем столе не должно быть майонезных салатов
Любимые россиянами новогодние блюда могут быть опасными для здоровья. Главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина рекомендует исключить ряд продуктов из праздничного меню. Их она назвала убийцами с новогоднего стола.
«Убийцы с новогоднего стола — это майонезные салаты с большим количеством ингредиентов. Ваше любимое оливье и селедка под шубой содержат большое количество жиров и холестерина, что приводит не только к набору лишнего веса, но также к инсульту и инфаркту. Шпроты содержат много соли, также в них могут быть ртуть и тяжелые металлы. Это медленно, но верно убивает ваш ЖКТ, почки и нервную систему», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях.
Кроме этого, Корягина советует отказаться от мяса и курицы под сыром и майонезом. В этих блюдах много канцерогенных веществ.
При этом доктор предлагает несколько правил, которые помогут не омрачить праздничное застолье: