Психолог рассказал, как правильно ставить себе цели на Новый год
С приходом нового года многие захотят начать новую жизнь, воплотить давно откладываемые мечты и добиться поставленных целей. Как это правильно сделать, рассказал психолог Евгений Идзиковский.
Взрослые, по словам специалиста, часто загадывают желания, которые невозможно выполнить, или перекладывают ответственность за свою жизнь на высшие силы.
«Когда мы пытаемся загадать, чтобы какая-то внешняя сила решила наши проблемы, мы фактически продаем себе идею, что сами мы эти проблемы решить не можем, мы перекладываем ответственность», – отмечает Идзиковский.
И если делать так всю жизнь, то желания не начнут сбываться, передает radio1.ru. Для того, чтобы на самом деле добиться желаемого, необходимо выбрать одну важную конкретную цель и каждый день делать маленькие шаги для ее достижения.
«ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, почему не нужно давать себе новогодние обещания.