Психолог рассказал, как правильно ставить себе цели на Новый год

С приходом нового года многие захотят начать новую жизнь, воплотить давно откладываемые мечты и добиться поставленных целей. Как это правильно сделать, рассказал психолог Евгений Идзиковский.

© Unsplash

Взрослые, по словам специалиста, часто загадывают желания, которые невозможно выполнить, или перекладывают ответственность за свою жизнь на высшие силы.

«Когда мы пытаемся загадать, чтобы какая-то внешняя сила решила наши проблемы, мы фактически продаем себе идею, что сами мы эти проблемы решить не можем, мы перекладываем ответственность», – отмечает Идзиковский.

И если делать так всю жизнь, то желания не начнут сбываться, передает radio1.ru. Для того, чтобы на самом деле добиться желаемого, необходимо выбрать одну важную конкретную цель и каждый день делать маленькие шаги для ее достижения.