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Что приготовить на Новый год: пошаговый рецепт

Простой рецепт с пошаговым приготовлением.

Что приготовить на Новый год: пошаговый рецепт
© Чемпионат.com

«Символ предстоящего 2024 года по восточному календарю — Зелёный Деревянный Дракон. С учётом нюансов предпочтений этого мифического животного, согласно китайским поверьям, рекомендую приготовить запечённую в мёде рыбу с мятой. Это хорошее блюдо, которое украсит новогодний стол и вызовет интерес у ваших гостей».

Запечённая в мёде рыба с мятой

Ингредиенты:

  • лосось, семга или форель — 300 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • мёд — 2 ст. л.;
  • мята — 1/2 пучка;
  • кинза — 1/2 пучка;
  • петрушка — 1/2 пучка;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Для маринада смешайте в небольшой таре оливковое масло, соевый соус и мёд.
  2. Нарежьте порционно рыбу и удалите все кости.
  3. Кусочек рыбы обмажьте смесью из оливкового масла, соевого соуса и мёда. Приправьте солью и перцем.
  4. Разогрейте духовку и отправьте запекаться рыбу на пять минут при температуре 250 градусов под верхним грилем.
  5. При подаче украсьте блюдо миксом из зелени: мятой, кинзой и петрушкой.

Пусть ваш год Дракона начнётся с необычного блюда и задаст тон ближайшим 12 месяцам. Счастливого Нового года!

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