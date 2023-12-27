Что приготовить на Новый год: пошаговый рецепт
Простой рецепт с пошаговым приготовлением.
«Символ предстоящего 2024 года по восточному календарю — Зелёный Деревянный Дракон. С учётом нюансов предпочтений этого мифического животного, согласно китайским поверьям, рекомендую приготовить запечённую в мёде рыбу с мятой. Это хорошее блюдо, которое украсит новогодний стол и вызовет интерес у ваших гостей».
Запечённая в мёде рыба с мятой
Ингредиенты:
- лосось, семга или форель — 300 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соевый соус — 3 ст. л.;
- мёд — 2 ст. л.;
- мята — 1/2 пучка;
- кинза — 1/2 пучка;
- петрушка — 1/2 пучка;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Для маринада смешайте в небольшой таре оливковое масло, соевый соус и мёд.
- Нарежьте порционно рыбу и удалите все кости.
- Кусочек рыбы обмажьте смесью из оливкового масла, соевого соуса и мёда. Приправьте солью и перцем.
- Разогрейте духовку и отправьте запекаться рыбу на пять минут при температуре 250 градусов под верхним грилем.
- При подаче украсьте блюдо миксом из зелени: мятой, кинзой и петрушкой.
Пусть ваш год Дракона начнётся с необычного блюда и задаст тон ближайшим 12 месяцам. Счастливого Нового года!
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