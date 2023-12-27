Что приготовить на Новый год: пошаговый рецепт

«Символ предстоящего 2024 года по восточному календарю — Зелёный Деревянный Дракон. С учётом нюансов предпочтений этого мифического животного, согласно китайским поверьям, рекомендую приготовить запечённую в мёде рыбу с мятой. Это хорошее блюдо, которое украсит новогодний стол и вызовет интерес у ваших гостей».