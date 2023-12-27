Дизайнер назвал 3 универсальных подарка на Новый год

Дизайнер интерьеров Нейт Беркус назвал три универсальных подарка на Новый год, которые пригодятся каждому.

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Первым универсальным подарком дизайнер назвал плед.

— Он легкий и уютный – это одна из тех вещей, которая всегда пригодится и не останется без внимания, — отметил Беркус.

Например, пледом можно накрыть диван, обновив обстановку, или укутаться им перед телевизором. Стоит выбирать нейтральные цвета: бежевый, серый.

Также можно подарить постельное белье, ведь многие часто отказывают себе в такой покупке, думая, что и старые комплекты еще долго прослужат. Новое качественное постельное белье универсальных оттенков пригодится тем, кто переезжает в новую квартиру.

Еще один вариант удачного подарка — полотенца. Обычно в ванных комнатах используют светлые полотенца, однако хорошей альтернативой станет набор более глубоких цветов, например темно-синего, передает издание «Профиль».

В свою очередь психолог Майя Андрияничева рассказала, что предварительное составление списка новогодних подарков близким поможет сэкономить и избежать импульсивных покупок, передает «360».