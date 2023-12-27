8 идей маникюра на Новый год

Решив, где праздновать, купив подарки, найдя эффектный наряд, в предновогодней суете так просто забыть подобрать референсы для праздничного маникюра.

Super сделал это за вас — предлагаем восемь идей праздничного маникюра, от инфантильных до строгих.

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Блеск омбре

Блестящие ногти в стиле омбре — простой, но впечатляющий вариант, который подарит вам праздничное настроение. Особенно в золотистом оттенке. Так ногти напомнят и искры бенгальских огней, и пузырьки шампанского. А главное, с этим дизайном справится практически любой мастер, так что не страшно, если у вашего не осталось ни одного свободного окошка, а нижняя граница покрытия не будет бросаться в глаза, даже если вы дойдете до салона в следующий раз только после праздников.

Топленое молоко

Этот наивный, но в то же время оригинальный дизайн может быть легко изменен под ваш вкус: берем лак цвета топленого молока за основу и дополняем мелкими праздничными рисунками. Главное, не забыть оставить прозрачные элементы — так гораздо интереснее.

Элегантная абстракция

Если впасть в детство и расслабиться вам не дозволено даже в новогодние каникулы, выбирайте строгую абстракцию в классических праздничных цветах: зеленом и красном. Стильный геометричный дизайн — настоящая находка для всех, кто устал от бесконечного френча. Попросите мастера использовать разные цвета для левой и правой рук или чередуйте оттенки на одной — в любом случае не ошибетесь.

Метель

На эти ногти можно смотреть бесконечно и фантазировать о метели за окном, даже если синоптики обещали дождь. Секрет эффектного дизайна в том, чтобы использовать не один, а несколько лаков пастельных оттенков. Немного холодного блеска метели в маникюре определенно не помешает.

Конфетти

Техника «конфетти» предполагает наличие разноцветных элементов, но не ограничивает вашу фантазию. Пестрые фигурки можно не только приклеить, но и нарисовать. Например, россыпь точек в двух-трех гармоничных цветах вы сможете выполнить даже без помощи профессионалов.

Бусины и френч

Белые бусины на ногтях как нитка жемчуга на шее — уместны практически с любым нарядом. Эта изящная деталь украсит классический французский маникюр и сделает его по-настоящему праздничным.

Хромированный зеленый

С этим мерцающим зеленым хромированным маникюром независимо от формы и длины ногтей вы можете рассчитывать на бесконечные комплименты. Такой маникюр выглядит как россыпь драгоценных камней, а позволить себе его может каждая.

Карамель