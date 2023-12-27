Как сделать красивые снежинки из бумаги своими руками

Бумажные снежинки — важный атрибут любого Нового года. Они не только служат стильным праздничным украшением, но и помогают по-настоящему ощутить атмосферу зимней сказки. Ведь вырезать их и остаться без новогоднего настроения точно не получится. «Лента.ру» рассказывает, как сделать красивую снежинку из бумаги своими руками и что для этого нужно.

Как сделать простую снежинку

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Первый вариант

Что понадобится:

цветная или белая бумага. Один лист А4 — одна большая снежинка;

ножницы;

линейка;

карандаш или ручка.

Пошаговая инструкция

Сложите лист А4 так, чтобы получился треугольник. Для этого соедините две стороны бумаги, как показано на фото, и отрежьте лишнюю часть. Треугольник сложите пополам, совместив противоположные уголки. Прогладьте сгибы. Получился треугольник меньшего размера. Положите треугольник тупым углом вниз и загните один из острых углов наверх, как показано на фото. Согните оставшийся угол так, чтобы получился небольшой треугольник с «галочкой» вместо нижней стороны. Прогладьте линии сгиба и срежьте «галочку», чтобы получился обычный треугольник. Возьмите карандаш и линейку и разделите бумажную заготовку вертикально пополам. Затем нарисуйте на треугольнике узор: вы можете сделать любой рисунок, все зависит от вашей фантазии. Чем детальнее он будет, нет красивее получится снежинка, но тем сложнее будет ее вырезать. Вырежьте снежинку по нарисованному узору. Если вы представляете, как хотите вырезать снежинку, можно обойтись и без рисунка: он нужен только для того, чтобы сделать процесс проще. Аккуратно разверните сложенную бумагу. Наслаждайтесь полученным результатом!

Простые снежинки можно делать разного размера. Для небольших снежинок можно использовать остатки бумаги, которую отрезали в первом шаге инструкции

Второй вариант

Что понадобится:

лист бумаги А4;

ножницы;

линейка;

карандаш.

Пошаговая инструкция

Вырежьте из листа А4 квадрат со стороной 14,5 сантиметра. Квадрат сложите по диагонали, чтобы получился треугольник. Затем сложите треугольник пополам, чтобы получился треугольник меньшего размера. Сложите треугольник еще раз пополам, а затем прижмите одну сторону к другой так, чтобы снизу получился угол. Срежьте нижний угол, как показано на фото. Если развернуть заготовку один раз, должен получиться ромб. Возьмите ножницы и, не доходя до сгиба, порежьте заготовку на узкие полоски, чтобы получились «пушистые» края. Аккуратно разверните снежинку.

Как сделать объемную снежинку

Что понадобится:

пять листов бумаги А4;

ножницы;

линейка;

карандаш.

клей.

Пошаговая инструкция

Сложите лист и отрежьте лишнее, чтобы получился квадрат со стороной 20,5 сантиметра. Возьмите линейку и карандаш и разметьте верхнюю сторону квадрата. От левого края отмерьте 4 сантиметра, затем от этой метки 1,5 сантиметра, а от нее — еще 1,5 сантиметра. От последней точки отмерьте 7 сантиметров, а затем два раза по 1,5 сантиметра. Повторите то же самое с нижней стороны квадрата. Соедините отметки линиями. Должно получиться как на фото. Сложите бумагу по нарисованным линиям «гармошкой». При этом сгибать бумагу нужно к центру квадрата. Должно получиться, как на фото. Возьмите клей-карандаш и склейте два свободных конца бумажной заготовки. Сложите получившийся прямоугольник пополам и приклейте посередине. Повторите прошлые шаги еще 4 раза: должно получиться 5 одинаковых заготовок. Нарисуйте на каждой заготовке по три угла, как показано на фото. Вырежьте каждую заготовку. Возьмите одну заготовку и промажьте ее клеем по центру. Положите сверху вторую заготовку и плотно прижмите. Сделайте так со всеми заготовками. Верх последней заготовки соедините с низом первой. Снежинка готова!

Добавьте петлю из атласной ленты, чтобы такую снежинку можно было прикрепить к потолку или люстре

Как сделать гирлянду из снежинок

Что понадобится

лист бумаги А4;

ножницы;

скотч;

карандаш.

Пошаговая инструкция

Возьмите лист бумаги и сложите его пополам вдоль, а затем разрежьте по линии сгиба. Полоску бумаги сложите пополам поперек и разрежьте по линии сгиба. Получившийся квадрат сложите пополам, а затем загните верхнюю сторону к линии сгиба, как показано на фото. Так же загните вторую сторону. Затем сложите заготовку пополам, чтобы получилась узкая полоска бумаги. Возле сгиба нарисуйте узор, как показано на фото. Вырежьте снежинку по узору. Разверните бумажную заготовку. Должна получиться небольшая гирлянда из четырех снежинок. Повторите прошлые шаги и сделайте еще 3 таких заготовки. Если хотите, чтобы гирлянда была длиннее, возьмите еще один или несколько листов бумаги — из одного листа получится 4 заготовки. Возьмите скотч и соедините заготовки. Гирлянда готова!

Как выбрать бумагу для снежинок

Чтобы снежинки получились красивыми, нужно правильно выбрать бумагу. Для разных снежинок она нужна разная.

Для обычных снежинок

Если хотите сделать обычные снежинки, плотную бумагу лучше не брать: на ней будет трудно вырезать узоры. Эти снежинки можно сделать из салфеток, папиросной бумаги и обычной цветной или белой бумаги.

Для объемных снежинок

А вот для объемных снежинок, при создании которых нужен клей, очень тонкая бумага уже не подойдет: она может легко порваться или размокнуть. Лучше всего использовать плотную белую или цветную бумагу, отказавшись от салфеток и папиросной бумаги.

Как украсить дом

Вырезанным из бумаги снежинкам можно найти разное применение. Они станут отличным украшением самых разных уголков квартиры к Новому году.

Как использовать снежинки из бумаги: