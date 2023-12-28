Стало известно, насколько подорожал набор продуктов для селедки под шубой

С 1 по 24 декабря 2023 года стоимость набора для салата «Селедка под шубой» по классическому рецепту выросла на 3,1% или 8 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 267 рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Расчет был произведен на основе классической версии салата: сельдь слабосоленая 350 г, картофель 400 г, свекла 350 г, морковь 200 г, куриные яйца 2 шт., репчатый лук 100 г и майонез 300 г.

Больше всего из этого набора подорожали куриные яйца — на 31% в годовом выражении. В декабре цена за 2 шт составила 31 рубль. Следом идут морковь и репчатый лук — на 13% год к году в обоих случаях. Медианная цена 200 г моркови в декабре составила 13 рублей, 100 г лука — 11 рублей. Медианная стоимость свеклы за год прибавила 5% и составила 14 рублей за 350 г в декабре. 400 г картофеля обойдутся в 45 рублей, что на 1% больше уровня прошлогоднего декабря. Майонез и сельдь подешевели — на 3% и 1% год к году соответственно. Медианная цена 300 г майонеза в декабре составила 53 рубля, а 350 г селедки — 101 рубль.

«Небольшое повышение ценника связано с подешевевшими сельдью и майонезом, товарные запасы которых находятся в большом объеме как у поставщиков, так и в магазинах. Это создает соответствующую ценовую конкуренцию по продуктам. В результате медианная стоимость снижается», — прокомментировали эксперты «Чек Индекса».