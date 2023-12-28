Психоаналитик назвала причины нелюбви к Новому году

Причиной нелюбви к Новому году, которую испытывают некоторые люди, может стать депрессия, рассказала в беседе с «Радио 1» психоаналитик Ирина Смолярчук. Также, по ее словам, нелюбовь к главному зимнему празднику может быть связана с психологической травмой, полученной человеком ранее.

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Новый год — это новая эпоха, новая веха в твоей судьбе, это то, что открывает тебе новые возможности, это время, когда будет писаться твоя новая биография. И нормальный человек не в депрессии рад этому обстоятельству, — подчеркнула эксперт.

Кроме того, по ее мнению, на отношение к Новому году может повлиять желание переложить ответственность за создание праздничного настроения на других людей или некие обстоятельства. Как пояснила психоаналитик, многие люди надеются, что кто-то сделает их счастливыми, или пытаются подменить новогодний настрой шопингом, однако это вряд ли сработает.