Чем кормить ребенка на новогоднем застолье

Особенно не стоит давать им экзотические продукты — на них может быть аллергия. Либо же можно дать попробовать ребёнку новое блюдо в первой половине дня, чтобы отследить аллергическую реакцию.

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Также не нужно во время новогоднего застолья давать детям тяжёлые сытные блюда, сказала заведующая педиатрическим отделением клиники «Мой медицинский центр» Анна Никитенок.

Не готовьте на Новый год чересчур много, посоветовала врач. Некоторые хозяйки любят наделать салатиков и мясных блюд заранее на несколько дней. Лучше всего готовить столько, сколько хватит на один вечер. К тому же скоропортящиеся продукты, которые находились в тёплом помещении несколько часов, есть нельзя, тем более детям. Иначе пищевого отравления не избежать.

Не устраивайте голодовку перед новогодним застольем — ни себе, ни ребёнку. Поужинайте в привычное время. Для детей это особенно важно, потому что они тяжелее переносят нарушения режима питания. У них могут появиться боли в животе.

Не давайте детям тяжёлых сытных блюд на Новый год. Лучший выбор — лёгкие закуски и фрукты.

Оградите детей от алкоголя. На новогоднем столе обычно обязательно стоит что-нибудь спиртное. Ребёнок может из любопытства, или просто подражая родителям, попробовать напиток. Это плохо скажется на его здоровье, предупредила врач.