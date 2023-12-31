3 опасности для ребенка в Новый год
Новый год — это волшебство и сказка для многих. Взрослые и дети готовятся к празднику с особым трепетом, улыбаются, глядя на гирлянды в магазинах и на окнах домов, ждут и покупают подарки и, конечно, планируют новогоднее застолье.
Но в это беззаботное время родителям важно особенно внимательно относиться к здоровью ребенка. О том, чем могут грозить новогодние праздники, какие тревожные звоночки в состоянии детей нельзя пропускать и когда лечиться дома точно не стоит, рассказала врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением Яна Тимина.
Опасность первая — аллергия
В новогоднюю пору родители позволяют себе больше вольностей, чем обычно («Прощай, диета!»), и детям тоже позволяют расслабиться. Подсчет конфет и печенья, шоколада и карамели, которые отправляются в рот ребенка, перестают вести даже в том случае, если обычно к рациону в семье относятся довольно строго.
В этом и заключается проблема, так как бесконтрольное употребление всего самого вкусного и необычного повышает риск аллергических реакций. Причем речь не только о сладостях: многие заказывают экзотические фрукты, такие как манго, папайя, драгонфрут и другие. На столах появляется фуа-гра, жирная рыба, икра — и все это тоже хочется попробовать.
«Безусловно мамы и папы должны обращать внимание на сладости, но также на сладкие фрукты и другие непривычные продукты. Бывали случаи, когда ребенок приезжал в клинику весь обсыпанный только из-за того, что попробовал буквально одну икринку», — комментирует педиатр.
По словам эксперта, есть несколько типичных признаков аллергической реакции, которые нельзя оставлять без внимания. В первую очередь — крапивница. Когда потенциальный аллерген попадает в кишечник и всасывается в кровь, по всему телу появляются маленькие красные пятна. Они сильно чешутся, могут сопровождаться повышением температуры, отечностью лица, глаз и ушей, слезоточивостью и насморком.
Что делать
Когда есть отек, нужно сразу же вызывать скорую помощь для осмотра врачом и назначения необходимой терапии. Если же это просто крапивница, можно дать ребенку антигистаминные препараты, но в ближайшее время лучше все равно обратиться к врачу. Медицинские службы в новогодние праздники дежурят круглосуточно и без выходных.
Опасность вторая — пищевое отравление
Внимательно нужно отнестись не только к видам, но и к свежести блюд. Если взрослые привыкли «все каникулы доедать майонезные салаты», то для детей так быть не должно. Крайне важно, чтобы салаты, даже если это все-таки салаты, а не котлета с пюре, были без майонеза и обязательно свежие.
Чем проявляется пищевое отравление? Главное, что здесь есть конкретная связь между употреблением какого-то продукта и соответствующей реакцией на него в течение 3-24 часов. Обычно это многократная рвота, которая не приносит облегчения, боль в животе, а чуть позже — кашицеобразный стул.
Что делать
«Если у ребенка есть перечисленные симптомы, первые два часа ничем его не кормите. Уложите в постель и каждые 5-10 минут поите теплой водой. Это называется отпаивание. Если на отпаивании рвота не повторяется, можно дать лекарство. Но если ничего не получается и рвота сохраняется, необходимо вызвать скорую», — объясняет врач.
Опытные фельдшеры и врачи проведут осмотр и расскажут, что делать. Они могут ввести противорвотное, посмотреть на эффект и, если рвота продолжается, госпитализировать малыша в стационар. Там его «прокапают» противорвотными и глюкозно-солевыми растворами. То есть быстро окажут помощь, и ребенок вернется к нормальному своему состоянию.
Опасность третья — ОРВИ
Новый год — это зима, когда наступают холода и выпадает много снега. При этом под бой курантов все выскакивают на улицу запускать фейерверки: в тонких колготках, без шапок, чтобы не нарушить прическу, и вообще «мы же на пять минут». Узнали себя?
Очень важно, отправляясь на улицу, как следует утепляться. И родителям, и, конечно, детям. Потому что разгоряченные, развеселенные и вспотевшие детишки тоже выбегают смотреть на огоньки и хлопушки. И если они одеты недостаточно тепло — ждите простуды.
«Сами по себе ОРЗ не так страшны. Но есть определенные симптомы, которые указывают на ухудшение состояния. Это лихорадка, то есть температура выше 38,5 градусов, стойкое повышение температуры каждые 3-4 часа, при этом она плохо сбивается. Это сильный кашель, который мешает ребенку спать. Это если ребенок в основном лежит, отказывается от еды. Тогда ждать не стоит», — говорит Яна Тимина.
Что делать
Лихорадка и длительный кашель — признаки пневмонии, которые требуют быстрой медицинской помощи. Лучше вызвать скорую, съездить до стационара и сделать рентген. Если воспаление легких все-таки подтвердится, потребуется антибактериальная терапия и ребенку будет необходимо несколько суток находиться под наблюдением врача. Ну а если нет, врач даст рекомендации, и вы спокойно поедете домой.
В целом, заключает эксперт, необходимо показаться врачу, если родителей что-то смущает. Новый год — прекрасный семейный праздник, который, конечно, хочется провести без госпитализации. Но если она необходима (решение всегда принимает врач), лучше сделать это своевременно, чтобы защитить здоровье ребенка.
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