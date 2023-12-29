Как говорить с ребенком о Деде Морозе

Разговор с детьми о Деде Морозе может быть непростым. Дети могут быть шокированы, рассержены и опечалены, когда узнают правду о том, кто приносит им подарки под елку. Родители могут помочь детям справиться с этой новостью и принять ее, если будут честны, оценят их эмоции и откроют новые праздничные традиции.

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О том, как правильно сказать ребенку, что Деда Мороза не существует, — в материале «Рамблера».

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Многие родители с ужасом ждут того дня, когда их ребенок начнет сомневаться в том, существует ли Дед Мороз. Хотя идеального возраста для такого разговора не существует, если позволить детям продолжать верить, это может негативно сказаться на их социальном положении.

Несмотря на то, что дети узнают правду о зимнем волшебнике в разном возрасте, большинство детей перестают верить в него примерно в 8 лет, согласно исследованию, проведенному Эксетерским университетом в Великобритании. Однако обычно это происходит не в одночасье. Это постепенный процесс, который предупреждается вопросами и тонкими намеками.

Дети перестают верить в Деда Мороза по многим причинам. Многие узнают правду в школе, от одноклассников и сверстников. Некоторые застают своих родителей за этим занятием. Исследование показало, что многие дети были свидетелями того, как их родители клали подарки под елку или (что еще хуже) ели еду, предназначенную для Деда Мороза. Другие просто перерастают этот миф.

Некоторые родители решают рассказать об этом детям, как только те начинают сомневаться в чем-то. Другие поддерживают веру на ранних стадиях этих сомнений. Здесь нет неправильного ответа. Однако когда дети начинают подозревать, вы должны начать разрабатывать план, как реагировать.

Если вы решили затронуть эту тему, начните с открытых вопросов, например «Что ты думаешь о Деде Морозе?». Это позволит им объяснить, что они думают о нем, без осуждения или сильной эмоциональной реакции. Их ответ также даст вам информацию, необходимую для формулировки вашего ответа.

Некоторые дети обходят эту тему стороной, задавая тонкие вопросы и намеки, другие могут спросить в лоб: «Дед Мороз существует? ». И хотя этот вопрос может застать вас врасплох, очень важно, как вы на него ответите — скажете ли вы ему правду или нет.

Если ваш ребенок задает такой вопрос, идите от обратного. Спросите ребенка, что он думает по этому поводу. Выслушайте его ответ, тщательно и полно. Примите во внимание его возраст. А затем примите решение о том, как вам поступить.

Как только вы заговорите с ребенком о Деде Морозе, он, скорее всего, продолжит разговор. Дети любознательны по своей природе, и эта беседа повлечет за собой множество вопросов. Сделайте все возможное, чтобы выслушать их. Дополняйте их размышления открытыми вопросами и будьте терпеливы. Осознание правды может быть ошеломляющим, и некоторые дети еще не готовы к этому.