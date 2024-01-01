Назван способ выполнить свои новогодние обещания

Причиной усталости и снижения мотивации к выполнению новогодних обещаний может быть неправильное планирование или его отсутствие. Методист Skyeng Диляра Биктагирова рассказала «Ленте.ру» о приемах для достижения всех целей.

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«Распишите свои цели, опираясь на колесо баланса, то есть в таких сферах, как карьера, финансы, здоровье, друзья, семья, развитие, отдых, условия жизни. При этом цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой и ограниченной во времени», — рекомендовала Биктагирова.

К примеру, цель «выучить английский в 2024 году», по словам методиста, сформулирована неверно, ведь нельзя выучить весь английский сразу.

«Пример правильно сформулированной цели — «регулярно (2–3 раза в неделю) заниматься с репетитором, чтобы к концу 2024 года достичь уровня Intermediate и выучить минимум 50 терминов для работы», — Диляра Биктагирова, методист.

Большие цели Биктагирова посоветовала разбивать на маленькие, так продвигаться к их достижению будет легче.

«В масштабах года сложно ориентироваться, насколько вы близки к выполнению своих обещаний. Проще двигаться шаг за шагом. Разбейте каждую цель на мелкие, но конкретные задачи», — объяснила методист.

Она также рекомендовала учитывать циркадные ритмы. К примеру, самые неприятные, но важные задачи лучше выполнять утром. Ранний вечер — отличное время для умственного труда, вечер — для творчества.