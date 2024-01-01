Кинологи рассказали, как собаки относятся к празднованию Нового года

Собаки с хозяевами тоже участвуют в праздновании Нового года. Различают ли сами животные обычные дни и праздничные? Об этом рассказали в пресс-службе Российской кинологической федерации.

© Kaskad.tv

Для многих питомцев любой праздник, который собирает в доме незнакомых людей, – это повод для стресса, считают кинологи. Обычный день и праздничный для собак отличается суетой, возможной переменой графика из-за того, что хозяин занят или встречает гостей.

«Пугливые собаки и те, у которых есть проблемы с поведением, могут испытывать серьезный стресс с этидни», – рассказывает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

На праздники сокращаются прогулки, не всегда есть время проиграть с собакой. Кроме того, на улице люди взрывают петарды, запускают салюты. Этот шум может очень нервировать собаку, что в дальнейшем скажется на ее поведении. В канун праздника чаще всего в дом приходят незнакомые питомцу гости. Всё это может быть причиной стресса у животного.