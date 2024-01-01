Хирург перечислила опасности, которые ожидают детей в Новый год

По данным телеканала "Санкт-Петербург", детонация петард - это самый частый источник опасности в новогодние каникулы. При этом страдают кисти рук и иные части тела, которые требуют длительной реабилитации.

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На втором месте идут переломы при падении с горок или катания на ватрушках. Инородные предметы в ЖКТ или дыхательных путях опасны для малолетних детей, уведомила госпожа Кузнецова.