Хирург перечислила опасности, которые ожидают детей в Новый год
По данным телеканала "Санкт-Петербург", детонация петард - это самый частый источник опасности в новогодние каникулы. При этом страдают кисти рук и иные части тела, которые требуют длительной реабилитации.
На втором месте идут переломы при падении с горок или катания на ватрушках. Инородные предметы в ЖКТ или дыхательных путях опасны для малолетних детей, уведомила госпожа Кузнецова.
При выявлении инородного тела нужно срочно вызвать врача и только после этого по возможности постараться извлечь предмет приемами экстренной медицинской помощи.
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