Россиянам назвали худший способ провести новогодние выходные

Праздники не подразумевают выяснения отношений, но практика показывает, что люди как раз таки оказываются вне сует, наедине, и начинается выяснение отношений, как это было в пандемию, когда очень много пар распались <...>. Сейчас время праздников, отдыха, сосредоточьтесь на этом, переключите внимание на Новый год, не сидите круглые сутки дома, распишите досуг на несколько дней вперед, к кому пойдете в гости и т.д. И не забывайте высыпаться, — посоветовала Миллер.