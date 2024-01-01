Танцы, кино и тюбинг: как развлечься всей семьей в холода на праздниках

Не важно, на улице слякоть или слегка ветрено, на каникулах можно развлечься как дома, так и на улице. Вот самые интересные варианты.

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Кататься на коньках

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Когда еще покататься на коньках, как не зимой. Не важно, уверенный вы фигурист, учитесь стоять на коньках или падать — это увлекательное развлечение для всей семьи. Как правило, катки заливают в парках, где помимо освоения коньков есть масса других развлечений зимой.

Кататься на санках или тюбинге

Зимой в парках заливают не только катки, но и горки. На них можно покататься на санках. Но более современное развлечение — на тюбинге.

Устроить вечер кино

Если за окном сильный мороз и идет снег — это повод устроить дома киносеанс. Выберите фильм, который с удовольствием посмотрит вся семья, приготовьте попкорн и наслаждайтесь.

Лепить снеговика

Самое известное развлечение с детских лет. Главное, чтобы снег хорошо лепился. Не забудьте взять с собой подручные материалы, чтобы ваш снеговик получился интересным, с эмоциями. И самое главное — не забудьте сфотографировать свой шедевр и выложить в соцсети.

Провести вечер настольных игр

Лучше, чем кино — поиграть в какую-нибудь настольную игру. Сейчас в книжных магазинах продается много разных для всей семьи. Хотя бы та же «Монополия».

Тренироваться дома

Если вы категорически не хотите на улицу, после нескольких дней отдыха пора приступить к активности. Откройте онлайн-тренировку по танцам, в сети много бесплатных и пробуйте вместе с детьми освоить разные па. Будет и смешно, и интересно.

Сделать украшения

Откройте свой клуб «очумелые ручки». Делайте с детьми украшения для дома, испеките хлеб, соберите экибану.

Посмотреть спектакль

На каникулах театры представляют много интересных семейных постановок. Купите билет на понравившийся спектакль. Устройте себе культурный вечер, наверняка у вас есть платье, которое срочно надо выгулять. Театр — отличная площадка для этого.

Собрать пазл

В магазинах продается множество больших пазлов и даже коврики для них, чтобы удобнее собирать было. Это одновременно успокаивающее и стимулирующее развитие интеллекта занятие. Можно собирать в одиночку или всей семьей.

Устроить генеральный разбор

В шкафах у вас и детей наверняка накопилось множество вещей, которые вы не носите. Воспользуйтесь советами стилиста и разберите гардероб. Можете устроить перестановку мебели, чтобы в комнатах стало уютнее. Или же подготовьте план ремонта квартиры. Тот еще квест.

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