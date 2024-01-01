Психолог Миллер рассказала, как избежать ссор в новогодние праздники
Нередко новогодние праздники люди тратят на выяснение отношений, но этого можно избежать за счет заблаговременного планирования своего досуга на этот период. Об этом рассказала психолог Александра Миллер.
По ее словам, именно в период праздников люди оказываются вне будничной суеты, что и провоцирует их на обсуждение семейных и других проблем. Тем не менее, предаваться порывам выяснить отношения со своими близкими в дни каникул не стоит.
— Сейчас время праздников, отдыха, сосредоточьтесь на этом, переключите внимание на Новый год, не сидите круглые сутки дома, распишите досуг на несколько дней вперед, к кому пойдете в гости и так далее, — рассказала психолог.
Специалист также отметила, что в новогодние каникулы следует чаще общаться со своими близкими, но ни в коем случае не на повышенных тонах. Эти дни больше всего подходят для спокойного приведения в порядок личной и семейной в жизни. В этом могут помочь медитации и совместные терапии.
— Рекомендовала бы полезные вещи — пары могли бы посетить медитацию тибетскими поющими чащами — успокаивает нервную систему, оздоравливает организм. Это и развлечение, и релакс, и не надо выяснять отношения. И достаточно романтичная история, — передает слова Миллер портал News.ru.
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