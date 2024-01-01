Психолог Миллер рассказала, как избежать ссор в новогодние праздники

Нередко новогодние праздники люди тратят на выяснение отношений, но этого можно избежать за счет заблаговременного планирования своего досуга на этот период. Об этом рассказала психолог Александра Миллер.

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По ее словам, именно в период праздников люди оказываются вне будничной суеты, что и провоцирует их на обсуждение семейных и других проблем. Тем не менее, предаваться порывам выяснить отношения со своими близкими в дни каникул не стоит.

— Сейчас время праздников, отдыха, сосредоточьтесь на этом, переключите внимание на Новый год, не сидите круглые сутки дома, распишите досуг на несколько дней вперед, к кому пойдете в гости и так далее, — рассказала психолог.

Специалист также отметила, что в новогодние каникулы следует чаще общаться со своими близкими, но ни в коем случае не на повышенных тонах. Эти дни больше всего подходят для спокойного приведения в порядок личной и семейной в жизни. В этом могут помочь медитации и совместные терапии.

— Рекомендовала бы полезные вещи — пары могли бы посетить медитацию тибетскими поющими чащами — успокаивает нервную систему, оздоравливает организм. Это и развлечение, и релакс, и не надо выяснять отношения. И достаточно романтичная история, — передает слова Миллер портал News.ru.