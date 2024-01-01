Тренер Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли рассказал, как сохранить фигуру в праздники

Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли часто хвалят за прекрасную форму. Супруги строго следят за здоровьем и много занимаются спортом, поэтому им не страшны никакие праздники и вечеринки. Тренер пары Дон Саладино поделился секретами, которые помогают супругам оставаться в форме даже после самых калорийных застолий. Дон работает с ними уже более 15 лет, и за эти годы он выработал особую систему для обретения стройности.

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Саладино призывает не ограничивать себя во время праздников. Тренер рекомендует не голодать перед большим застольем, а есть в привычном режиме, чтобы действительно в меру насладиться праздничными угощениями. Кроме того, ни в коем случае нельзя допускать обезвоживания. Вода – ваш главный друг до, во время и после праздника.