Четыре плюса, если вы остались в праздники в одиночестве

Пусть Новый год и Рождество — семейные праздники, все же многим приходится оставаться в эти дни без компании. Мы поговорили с психологом Анастасией Викторовой, которая убедила нас в том, что плюсов в одиночном праздновании предостаточно.

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Борьба со стрессом

Все знают, что подготовка к праздникам сама по себе стресс. Нужно успеть закончить дела, закупиться подарками, распланировать дни так, чтобы успеть со всеми встретиться или пригласить в гости.

Анастасия: «Если вы остаетесь в одиночестве, у вас есть возможность избежать большую часть стрессовой подготовки и спокойно собраться к праздникам так, как хочется вам, ни под кого не подстраиваясь».

Время для творчества

Вам давно не хватает времени на хобби? Хочется заняться тем, что не поддерживают друзья? Новогодние праздники — самое время потратить драгоценные минуты на себя.

«Вы можете отправиться в музей, на выставку или самостоятельно сесть перед мольбертом, если давно собирались. И вам никто слова не скажет. Побудьте немного эгоистичным человеком», — говорит психолог.

Экономия

Вечерняя прическа и макияж в салоне, которые мы, как правило, закладываем в лист расходов на праздники, вам не понадобятся. А значит, у вас будут лишние средства на то, что вам действительно хочется.

Анастасия: «Когда ты празднуешь один, можно не заморачиваться с платьем, макияжем и аксессуарами. Надеваем удобную одежду и максимально расслабляемся».

Сидим в телефоне, сколько хотим