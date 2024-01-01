Четыре плюса, если вы остались в праздники в одиночестве
Пусть Новый год и Рождество — семейные праздники, все же многим приходится оставаться в эти дни без компании. Мы поговорили с психологом Анастасией Викторовой, которая убедила нас в том, что плюсов в одиночном праздновании предостаточно.
Борьба со стрессом
Все знают, что подготовка к праздникам сама по себе стресс. Нужно успеть закончить дела, закупиться подарками, распланировать дни так, чтобы успеть со всеми встретиться или пригласить в гости.
Анастасия: «Если вы остаетесь в одиночестве, у вас есть возможность избежать большую часть стрессовой подготовки и спокойно собраться к праздникам так, как хочется вам, ни под кого не подстраиваясь».
Время для творчества
Вам давно не хватает времени на хобби? Хочется заняться тем, что не поддерживают друзья? Новогодние праздники — самое время потратить драгоценные минуты на себя.
«Вы можете отправиться в музей, на выставку или самостоятельно сесть перед мольбертом, если давно собирались. И вам никто слова не скажет. Побудьте немного эгоистичным человеком», — говорит психолог.
Экономия
Вечерняя прическа и макияж в салоне, которые мы, как правило, закладываем в лист расходов на праздники, вам не понадобятся. А значит, у вас будут лишние средства на то, что вам действительно хочется.
Анастасия: «Когда ты празднуешь один, можно не заморачиваться с платьем, макияжем и аксессуарами. Надеваем удобную одежду и максимально расслабляемся».
Сидим в телефоне, сколько хотим
По правилам этикета, неприлично не только сидеть в телефоне, но даже выкладывать его на праздничный стол. Конечно, если ничего экстренного. Когда никого нет рядом, можно позволить себе «залипать» на любимом видеохостинге хоть все праздники. Наш эксперт рекомендует не критиковать себя за эту слабость перед гаджетом и наконец позволить себе окунуться в мир смешных видео, которые было так неудобно смотреть в рабочие перерывы и на встрече с друзьями в другие дни.