Как правильно отдохнуть на новогодних праздниках? Советы терапевта Минздрава

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина в Telegram-канале министерства посоветовала варианты эффективного отдыха во время новогодних праздников.

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По словам эксперта, желательно отстраниться от мыслей о работе в выходную неделю. Драпкина считает, что так человек меньше устанет. Помимо этого, у него будет устойчивое психическое здоровье. Также она посоветовала не пользоваться телефоном за пару часов до сна, так как от смартфонов тоже нужно отдыхать.

После пробуждения терапевт рекомендовала уделить время или творчеству, или физическим упражнениям. Следующий совет от Драпкиной – не говорить о вещах, которые вызывают споры, так так потом у людей останется неприятный осадок.

Главный терапевт Минздрава призвала больше двигаться, а не лежать в кровати. Она считает, что даже обычная прогулка свежем воздухе полезна для здоровья человека. Кроме этого, Драпкина указала на соблюдение правильного распорядка дня, сбалансированное питание, обильное питье и здоровый сон.

«Не переедайте и не употребляйте алкоголь», – сообщила эксперт.