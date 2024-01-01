Психолог Лобанова объяснила, что делать, если ребенку не понравился подарок

— Когда раздражение пройдет, признайтесь, что и вам грустно от того, что подарок пришелся не по душе. Детям важно получать опыт, когда окружающий мир не дает все сразу или вообще не дает. Ребенок учится в эти моменты преодолевать трудности, преодолевать себя, радоваться тому, что есть, и быть благодарным за это, — сказала специалист.