Психолог Лобанова объяснила, что делать, если ребенку не понравился подарок
Если ребенок получил подарок, который ему не нравится, то родители могут поддержать его и помочь понять, что нужно преодолевать трудности. Об этом рассказала врач-психолог, нейропсихолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова.
— Когда раздражение пройдет, признайтесь, что и вам грустно от того, что подарок пришелся не по душе. Детям важно получать опыт, когда окружающий мир не дает все сразу или вообще не дает. Ребенок учится в эти моменты преодолевать трудности, преодолевать себя, радоваться тому, что есть, и быть благодарным за это, — сказала специалист.
Психолог добавила, что родителям нужно четко оценивать свои возможности. Со временем предпочтения ребенка могут только расти. В связи с этим Лобанова рекомендует при выборе подарка заранее узнавать желания у самих детей, передает РИАМО.
Новый год — это время чудес, зимней сказки и подарков. Ждут этого периода с особым трепетом дети. Многие из них мечтают, чтобы дверь распахнулась и Дед Мороз с огромным мешком подарков наведался к ним в гости. Нужно ли поддерживать у детей веру в существование этого доброго волшебника или сразу готовить их к суровым реалиям жизни, «Вечерняя Москва» узнала у семейного психолога Натальи Наумовой.