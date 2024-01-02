"Охота за скидками": на чем можно сэкономить в январе

Из года в год предпраздничный новогодний сезон пестрит заманчивыми предложениями и обилием соблазнов. Подарки к Новому году съедают значительную часть праздничного бюджета и совсем неудивительно, что в январе большинство россиян стремятся меньше тратить и больше экономят. В свою очередь, магазины, зная, что первый месяц года традиционно является "мертвым" по части продаж, начинают снижать цены на ряд товаров, пытаясь заработать хоть что-то. Но январскую "охоту за скидками" нужно начинать со стратегического планирования, рассказал в разговоре с "Российской газетой" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепёлкин.

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Парадоксально, но факт: в целях экономии часть самих подарков к Новому году можно купить после него, говорит эксперт.

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"Мы покупаем гораздо больше подарков, чем одариваем людей в новогоднюю ночь, и если вы планируете встречаться с родственниками, близкими и друзьями вплоть до Рождества или Старого Нового года, то и тематические подарки для них можно купить уже в году наступившем по более выгодной цене", - отмечает Перепёлкин.

Многие продавцы устанавливают значительные скидки на праздничные товары с новогодней символикой сразу с наступлением первых дней нового года. В целом, январские скидки - закономерное явление после декабрьского покупательского марафона и активного сезона, в январе наступает затишье - люди наслаждаются семейными праздниками - и продавцы стараются заманить покупателей в магазины выгодными предложениями, объясняет эксперт. Такие приемы называются "мероприятиями по стимулированию сбыта" и направлены на сглаживание сезонности спроса и покупательской активности.

Перепёлкин подчеркнул в разговоре с "РГ", что, как правило, скидки в январе могут быть на любые товары, но чаще всего стимулируют спрос на то, что теряет свою актуальность после праздника - например, деликатесы к новогоднему столу, алкоголь, праздничные наборы, елочный декор и так далее.

Кроме того, в ожидании весны многие модные бренды уже начинают делать скидки на зимние коллекции.

Магазины техники, в свою очередь, регулярно устраивают распродажи и кибер-понедельники, к которым мы привыкли.

"Январь - не исключение, и, чтобы не потерять прибыль, продавцы техники и электроники стараются также оформить интересные и выгодные предложения для своих клиентов", - отмечает эксперт.

Также сразу после новогодних каникул снижается стоимость туристических продуктов. Поэтому, если вы не привязаны своим отдыхом к общегосударственным праздникам, можно изучить эти предложения, рекомендует Перепёлкин.

Ну, и традиционно, сразу после Нового года все маркетплейсы "раскрасят" свои предложения яркими объявлениями о разнообразных скидках.