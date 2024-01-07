Как эффективно начать работать после Нового года, рассказал психолог

«Сейчас люди одержимы эффективностью, наслушаются всяких коучей и мотивационных ораторов и считают, что они должны ходить на работу с воодушевлением и с радостью и только тогда их бизнес или работа пойдёт и будет всё хорошо. Они такими мыслями и призывами отменяют свою человечность. А человечность заключается в том, что работать можно и с сопротивлением, и с негативными эмоциями, и с гораздо меньшей эффективностью, чем хочется», — отметил психолог.