Россиянам рассказали, как подготовить новогоднюю ель к сдаче на переработку

Дерево используют в качестве корма для животных, для создания экологичных троп и цветочных клумб.

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Перед сдачей ёлки на переработку необходимо удалить все украшения и убедиться, что выбранный пункт утилизации работает в нужный день. Если в городе отсутствуют пункты сбора или они находятся далеко, можно наломать или нарезать дерево на куски и закопать в лесу, на даче или в парковой зоне, а также использовать его для растопки печи и бани на даче.

Если все эти способы неприемлемы, ель можно выбросить, но необходимо сделать это правильным образом — в специальные бункеры-контейнеры для крупногабаритных отходов или в мусорный бак после распила и связывания дерева.