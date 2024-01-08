Психолог рассказала, как избежать хандры после новогодних каникул

Cпорт, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание и любимое хобби помогут в борьбе с постновогодней хандрой. Об этом Москве 24 рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

Она объяснила, что причины возникновения такой хандры можно разделить на два типа: психологические и биологические. К первым относится чувство разочарования после праздников, когда ожидание чуда и надежды буквально тает на глазах, а ко вторым – нарушение привычного режима во время каникул.

Зачастую постновогодняя хандра выражается в состоянии грусти, апатии, потере аппетита и нежелании физической активности, раздражительности, сонливости и, конечно же, плохом настроении.

По словам психолога, больше всего этому подвержены перфекционисты, которые особенно тщательно готовятся к празднику и стараются все организовать на высшем уровне. Также в зоне риска люди, чрезмерно идеализирующие значение смены года: они считают, что с боем курантов все обязательно изменится в лучшую сторону и произойдет некое волшебство, кардинально преображающее все вокруг и внутри.

Чтобы избежать такой хандры, прежде всего не стоит зацикливаться на подготовке к празднику и стремиться достичь идеального результата. Не нужно брать на себя слишком много обязательств, иначе постоянный контроль за их выполнением отнимет все силы и желание веселиться, посоветовала эксперт.

И ошибочно рассчитывать на то, что все хорошее и настоящая жизнь начнутся лишь с 1 января – все самое лучшее происходит прямо сейчас и не зависит от прихода нового года. А еще нужно стараться фокусироваться на собственном счастье, а не погружаться в события жизни других, столь щедро демонстрирующих это в интернете.

Если плохое настроение все-таки одолело, то важно выяснить причины негативных чувств. Возможно, проблема кроется в недостатке серотонина из-за снижения физических нагрузок, переедания и нехватки сна. В таком случае нужно как можно скорее вернуться к обычному режиму, чаще бывать на воздухе, начать больше двигаться и сосредоточиться на правильном питании.

"Что касается эмоций, попробуйте выяснить, что именно навевает грустные мысли и портит настроение. Какими бы радостными ни были новогодние каникулы, они имеют свойство заканчиваться. Однако это вовсе не означает, что с ними уходит радость. И когда вы разыщите ее, то непременно увидите, как много хорошего вокруг", – отметила психолог.