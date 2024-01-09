Психологи рассказали, как справиться с ощущением одиночества на фоне всеобщего новогоднего веселья

Сегодня, 9 января, стартует всеобщее возвращение к рабочему режиму. После долгих праздников люди непременно делятся с коллегами впечатлениями о минувшем веселье. Многие ездили к друзьям и родственникам, принимали у себя гостей либо же отправлялись в путешествия со вторыми половинками. Но есть и те, кому было не с кем разделить новогодний позитив. Из-за подобных чужих рассказов может возникнуть ощущение одиночества. Издание «Вести Подмосковья» узнало у специалистов, как с ним справиться.

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Психолог Сергей Розанов обратил внимание, что праздник в одиночестве - это не хорошо и не плохо. Это просто факт того, что человек остался наедине с собой и может посвятить время только собственным желаниям. «В такие моменты можно купить деликатесы, приготовить или заказать любимые блюда, смотреть интересные передачи и сериалы сколько душе угодно - в общем, побаловать себя и ни под кого не подстраиваться», - отметил он.

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«Ощущение одиночества и грусти в новогодние праздники может возникнуть по нескольким причинам. Среди них есть чувство ненужности или отверженности, мысль «со мной что-то не так», эмоциональная зависимость от других людей, когда наедине с собой скучно и даже невыносимо. Бывает, одиночество накрывает человека среди толпы в разгар вечеринки: в этот момент он осознает, что главных людей рядом нет», - рассказала психолог Юлия Блинова.

Она предложила проанализировать свои чувства, понять, почему в этой ситуации становится так грустно. Если действительно хочется отдохнуть в компании, то нужно заменить грусть на действия: найти вечеринку в чатах мессенджеров, пойти в ресторан на мероприятие, погулять в центре города. А если кажется, что другие люди лишь «прикроют» одиночество, возникшее из-за внутренних переживаний, то, возможно, лучше провести время наедине с собой.

Одиноко может стать не только на новогодних праздниках и в период после них. Психологи поделились универсальными советами, как не зарываться в тоску по этому поводу. Специалист Елена Курилович порекомендовала поучаствовать в благотворительных или волонтерских мероприятиях - помощь другим всегда вызывает чувство удовлетворения, вдобавок при такой деятельности обязательно появляются новые знакомства. Можно присоединиться к группе или мероприятию для тех, кто испытывает одиночество. Психолог, эксперт международного онлайн-института психологии Smart Никита Ерин посоветовал воспользоваться достижениями технологий и пообщаться с «далекими» близкими и друзьями по видеосвязи. Психолог Ульяна Тимошенко предложила, например, изучить творчество определенного режиссера, пересмотреть его фильмы.

«Когда человек смотрит кино, то погружается в жизнь героев, сопереживает, а это помогает лучше понять себя и справиться с одиночеством», - отметила она.

Специалист Никита Ерин подчеркнул, что в любом случае сравнение себя с коллегами и друзьями - стратегия неэффективная.