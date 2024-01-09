Полина Гагарина раскрыла секрет похудения после Нового года

Певица Полина Гагарина известна своим трепетным отношением к фигуре – некоторые поклонники даже считают, что она перебарщивает в погоне за стройностью. В прошлом знаменитость страдала от лишнего веса, но смогла сбросить больше 30 килограммов, и теперь всеми силами старается не набрать их снова.

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Конечно, новогодние застолья не могли не сказаться на формах Гагариной. Однако она с самого начала взяла вес под контроль – январские выходные ещё не закончились, а певица уже достала коврик для йоги и показала, какие упражнения выполняет дома. Некоторые из элементов тренировки подписчики поспешили позаимствовать.

Полина Гагарина призналась, что первая тренировка в 2024 году далась ей нелегко. Как и любой другой человек, певица явно была не прочь провести каникулы на диване с тарелкой салата в руках.

Очень тяжко, - так подписала Гагарина видео с упражнениями на фоне наряженной ёлки.

При этом в Сети отметили, что за время праздников Полина Гагарина не успела значительно набрать вес. На кадрах она выглядит такой же подтянутой, как и прежде. Но самой певице, впрочем, виднее.