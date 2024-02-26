Лучше есть перед сном: диетолог рассказала о пользе и вреде фисташек

Ежегодно 26 февраля во многих странах мира отмечают один из гастрономических праздников — День фисташек. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой о пользе и вреде этих орехов, а так же, как их правильно выбрать.

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Чем полезны фисташки

По ее словам, фисташки содержат в себе множество полезных веществ. Они богаты:

белками;

витаминами А, Е и группы В;железом;

магнием;калием;

кальцием.

— Фисташки являются отличным источником клетчатки и здоровых жиров. Однако важно помнить, что эти орехи содержат большое количество калорий. Поэтому употребление больших порций может привести к набору лишнего веса, — предостерегла Редина.

Диетолог отметила, что фисташки также очень полезны для здоровья и красоты:

— Они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как снижают холестерин в крови и артериальное давление. А еще фисташки улучшают состояние кожи, волос и ногтей, укрепляют иммунитет, повышают работоспособность и увеличивают запас энергии у организма.

Кому опасно их есть

По мнению врача, как и со многими продуктами, есть определенные категории людей, которым нельзя употреблять в пищу фисташки.

— Фисташки категорически запрещены людям с аллергией на орехи. При повышенной кислотности желудка и при наличии других болезней желудочно-кишечного тракта следует снизить потребление этого продукта до минимума, — сообщила диетолог.

Норма потребления фисташек

Как рассказала специалист, рекомендуется употреблять не более 30–50 граммов фисташек в день, если человек полностью здоров и не имеет проблем с лишним весом:

— Норма употребления фисташек в день зависит от состояния здоровья и физической активности каждого человека. Однако в среднем можно употреблять около 30–50 граммов этих орехов или примерно одну горсть в день. Но если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта или лишний вес, то стоит ограничиться несколькими орехами.

Как выбрать вкусные фисташки

Диетолог объяснила, чтобы выбрать вкусные свежие фисташки, следует обратить внимание на несколько факторов:

идеальные фисташки обычно имеют светло-зеленый оттенок;они должны быть равномерно окрашены;на них не должно быть следов плесени или влаги;фисташки должны хорошо открываться — это свидетельствует об их свежести.

Влияние фисташек на качество сна

По словам специалиста, если съесть несколько фисташек перед сном, то можно быстрее заснуть и спать намного крепче.

— В фисташках содержится мелатонин — гормон, который отвечает за регуляцию циклов сна и бодрствования. Поэтому эти орехи могут оказывать положительное влияние на сон. Но важно помнить, что все люди индивидуальны, и каждый может иметь различные реакции на потребление фисташек перед сном, — заверила Редина.

Можно ли есть фисташки после 50 лет

Фисташки являются полезным продуктом для людей в пожилом возрасте. Витамины и минералы, которые в них содержатся, помогают поддерживать здоровье сердца, суставов и костей, уверена собеседница «ВМ».

— Фисташки также могут быть полезными для поддержания мозговой активности и профилактики некоторых возрастных заболеваний, таких как катаракта и деменция. А из-за содержания магния они успокаивают и помогают бороться с раздражительностью и тревожностью, которая свойственна многим пожилым людям, — подчеркнула Редина.