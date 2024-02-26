Лучше есть перед сном: диетолог рассказала о пользе и вреде фисташек

Лучше есть перед сном: диетолог Редина рассказала о пользе и вреде фисташек
Ежегодно 26 февраля во многих странах мира отмечают один из гастрономических праздников — День фисташек. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой о пользе и вреде этих орехов, а так же, как их правильно выбрать.
Чем полезны фисташки
По ее словам, фисташки содержат в себе множество полезных веществ. Они богаты:
- белками;
- витаминами А, Е и группы В;железом;
- магнием;калием;
- кальцием.
— Фисташки являются отличным источником клетчатки и здоровых жиров. Однако важно помнить, что эти орехи содержат большое количество калорий. Поэтому употребление больших порций может привести к набору лишнего веса, — предостерегла Редина.
Диетолог отметила, что фисташки также очень полезны для здоровья и красоты:
— Они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как снижают холестерин в крови и артериальное давление. А еще фисташки улучшают состояние кожи, волос и ногтей, укрепляют иммунитет, повышают работоспособность и увеличивают запас энергии у организма.
Кому опасно их есть
По мнению врача, как и со многими продуктами, есть определенные категории людей, которым нельзя употреблять в пищу фисташки.
— Фисташки категорически запрещены людям с аллергией на орехи. При повышенной кислотности желудка и при наличии других болезней желудочно-кишечного тракта следует снизить потребление этого продукта до минимума, — сообщила диетолог.
Норма потребления фисташек
Как рассказала специалист, рекомендуется употреблять не более 30–50 граммов фисташек в день, если человек полностью здоров и не имеет проблем с лишним весом:
— Норма употребления фисташек в день зависит от состояния здоровья и физической активности каждого человека. Однако в среднем можно употреблять около 30–50 граммов этих орехов или примерно одну горсть в день. Но если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта или лишний вес, то стоит ограничиться несколькими орехами.
Как выбрать вкусные фисташки
Диетолог объяснила, чтобы выбрать вкусные свежие фисташки, следует обратить внимание на несколько факторов:
идеальные фисташки обычно имеют светло-зеленый оттенок;они должны быть равномерно окрашены;на них не должно быть следов плесени или влаги;фисташки должны хорошо открываться — это свидетельствует об их свежести.
Влияние фисташек на качество сна
По словам специалиста, если съесть несколько фисташек перед сном, то можно быстрее заснуть и спать намного крепче.
— В фисташках содержится мелатонин — гормон, который отвечает за регуляцию циклов сна и бодрствования. Поэтому эти орехи могут оказывать положительное влияние на сон. Но важно помнить, что все люди индивидуальны, и каждый может иметь различные реакции на потребление фисташек перед сном, — заверила Редина.
Можно ли есть фисташки после 50 лет
Фисташки являются полезным продуктом для людей в пожилом возрасте. Витамины и минералы, которые в них содержатся, помогают поддерживать здоровье сердца, суставов и костей, уверена собеседница «ВМ».
— Фисташки также могут быть полезными для поддержания мозговой активности и профилактики некоторых возрастных заболеваний, таких как катаракта и деменция. А из-за содержания магния они успокаивают и помогают бороться с раздражительностью и тревожностью, которая свойственна многим пожилым людям, — подчеркнула Редина.
Тем не менее эксперт предупредила, что людям после 50 лет не стоит их переедать, иначе могут начаться проблемы с желудком.