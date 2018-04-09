Как отметили Пасху в Гурьевске

Там праздник прошёл на центральной площади города. Традиционные пасхальные угощения — куличи и крашеные яйца освятили в церкви накануне. Все желающие смогли подняться на башню Храма Воскресения Господня и позвонить в колокола.

С колокольни Храма Воскресения Господня доносится пасхальный перезвон. Его слышно во всём Гурьевске. В Светлый праздник Пасхи каждый желающий может позвонить в колокола. Это зазвонники. Ими звонят в первую очередь. На башню поднимаются самые смелые детишки. Здесь, под куполом, звук наиболее насыщенный и гулкий. Поэтому новичкам нужно обязательно беречь уши. А вот звонарь Александр парень опытный, он управляется с семью колоколами уже без наушников. Тем временем на сцене выступают артисты поздравляют гурьевчан с весной.

Эдуард и Ирина Перегудовы, жители Гурьевска:

— Очень хорошая традиция, мы здесь не первый раз, каждый год для нас это обязательное условие, всей семьёй мы выходим. Да в Гурьевске мы уже 5 лет как живём и 5 лет мы сюда ходим, в этот день погода хоть удалась, всё время было как-то прохладно, а сегодня прям замечательно!

На прилавках вязаные пасхальные куличи, игрушечные кролики, цыплята. Рукодельница Галина Конивец мастерит их сама. Женщина более 50 лет проработала в школе учителем математики. Говорит, эти шерстяные игрушки помогают малышам хорошо учиться.

Галина Конивец, жительница Гурьевска:

— Совушки — это умные головушки. Ребёнок, когда у него не получается задача какая-то, он отвлекается, начинает играть с совой, тепло передаётся, ребёнок отдыхает, и у него решение приходит само собой. Потом мы встречаемся где-то на ярмарке, и они мне говорят, а сова ваша мне помогла!

Гостей угощают традиционными куличами и крашеными яйцами. В следующем году в Гурьевске намерены провести такой масштабный праздник.