В Москве к Пасхе испекут более трёх с половиной миллионов куличей

Столичные хлебозаводы к Пасхе испекут более трёх с половиной миллионов куличей и кексов, передает НСН.

Между тем газета «Известия» сообщают, что выпекать их начнут со 2 апреля. Источник подчёркивает, что на столичных прилавках появится около 40 видов куличей и кексов — они будут отличаться по форме и весу. Их стоимость будет колебаться от 36 до 440 рублей.

Добавим, жители столицы смогу купить куличи, испечённые по 20 рецептам, среди них «Майский», «Покровский», «Пасхальный» с глазурью или с сахарной пудрой.

Пасха по Григорианскому календарю в этом году наступила 1 апреля. Православные церкви разных стран придерживаются Юлианского календаря и отметят праздник Воскресения Христова 8 апреля.