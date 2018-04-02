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В Москве к Пасхе испекут более трёх с половиной миллионов куличей
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В Москве к Пасхе испекут более трёх с половиной миллионов куличей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Особое блюдо
Столичные хлебозаводы к Пасхе испекут более трёх с половиной миллионов куличей и кексов, передает НСН.
Между тем газета «Известия» сообщают, что выпекать их начнут со 2 апреля. Источник подчёркивает, что на столичных прилавках появится около 40 видов куличей и кексов — они будут отличаться по форме и весу. Их стоимость будет колебаться от 36 до 440 рублей.
Добавим, жители столицы смогу купить куличи, испечённые по 20 рецептам, среди них «Майский», «Покровский», «Пасхальный» с глазурью или с сахарной пудрой.
Пасха по Григорианскому календарю в этом году наступила 1 апреля. Православные церкви разных стран придерживаются Юлианского календаря и отметят праздник Воскресения Христова 8 апреля.
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