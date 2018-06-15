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Муфтий Татарстана провёл праздничное богослужение в Галеевской мечети
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Муфтий Татарстана провёл праздничное богослужение в Галеевской мечети 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин провел праздничный намаз в честь Ураза-байрам в Галеевской мечети Казани. В богослужении принял участие и президент РТ Рустам Минниханов, а также другие представители администрации республики и города. Пресс-служба ДУМ РТ передала поздравление Камиля хазрата Самигуллина с праздником. Муфтий напоминает о значении священного месяца Рамадан, призванного научить мусульман духовным ценностям. «…кто-то осознал истинную ценность семьи и восстановил родственные и братские отношения, тяжелобольные, сироты и бедняки обрели исцеление и покровителей», — говорит Самигуллин. Теперь же каждый верующий должен сделать все возможное, чтобы сохранить обретенное духовное состояние и навсегда изменить себя, собственную жизнь после Ураза-байрам. Единоверцев муфтий призывает делать подарки близким, радовать детей. Всем мусульманам Татарстана Камиль хазрат Самигуллин желает счастливого праздника.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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