Муфтий Татарстана провёл праздничное богослужение в Галеевской мечети 

Муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин провел праздничный намаз в честь Ураза-байрам в Галеевской мечети Казани. В богослужении принял участие и президент РТ Рустам Минниханов, а также другие представители администрации республики и города. Пресс-служба ДУМ РТ передала поздравление Камиля хазрата Самигуллина с праздником. Муфтий напоминает о значении священного месяца Рамадан, призванного научить мусульман духовным ценностям. «…кто-то осознал истинную ценность семьи и восстановил родственные и братские отношения, тяжелобольные, сироты и бедняки обрели исцеление и покровителей», — говорит Самигуллин. Теперь же каждый верующий должен сделать все возможное, чтобы сохранить обретенное духовное состояние и навсегда изменить себя, собственную жизнь после Ураза-байрам. Единоверцев муфтий призывает делать подарки близким, радовать детей. Всем мусульманам Татарстана Камиль хазрат Самигуллин желает счастливого праздника.