Всё о межкомнатных перегородках: материалы, особенности возведения, звукоизоляция

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Строить межкомнатные перегородки приходится не только в элитных монолитных но­во­стройках. Часто такая необходимость возникает при ремонте типового жилья, ведь порой, «передвинув» ненесущую перегородку всего на 20–50 см, можно заметно улучшить эргономику квартиры. Однако перепланировку нужно предварительно согласовать с органами жилищной инспекции. Если проектный расчёт покажет увеличение нагрузки на перекрытие, то получить разрешение будет сложно, так как потребуется техническое заключение проектировщика дома. Итак, мы подошли к первому вопросу.

Проёмы в стенах лучше делать стандартных размеров: серийные двери обойдутся дешевле заказных, и доставят их в течение десяти дней, а не двух месяцев. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Юридическая памятка о перепалнировке

Перепланировку, которая затрагивает несущие стены или разгружающие ненесущие перегородки, можно начинать только после получения разрешения от органов жилищной инспекции.

При перепланировке нельзя увеличивать нагрузку на перекрытия сверх допустимой по проекту (расчёту по несущей способности, по деформациям). На практике всегда сложно согласовать замену (с переносом или без) любой перегородки на более тяжёлую конструкцию.

Не разрешат перепланировку, при которой ваш санузел окажется над кухней или жилой комнатой нижерасположенной квартиры. Это правило касается и обустройства квартир в монолитных новостройках, где новые перегородки мок­рых зон следует возводить согласно поэтажному плану.

Из чего построить новую перегородку в панельном доме?

Каркас перегородки может иметь увеличенную толщину (для монтажа изолирующих слоёв. Фото: КНАУФ

Использовать красный полнотелый, да и щелевой кирпич в данном случае нельзя. Кирпичная стенка протяжённостью 3 м, высотой 2,5 м и толщиной 12 см (сложенная в полкирпича) будет весить 1,5–2 т. Под такой нагрузкой плита перекрытия почти наверняка прогнётся.

В панельном доме новые перегородки возводятся из гипсокартона или лёгких блоков — пенобетонных, газосиликатных.

В домах с монолитными железо-бетонными перекрытиями можно строить перегородки значительной массы, напри­мер кирпичные. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Гипсокартонная перегородка практически не нагружает перекрытие, не требует трудоёмкого оштукатуривания (достаточно зашпаклевать стыки листов и шляпки крепёжных шурупов) и позволяет без проблем скрыто проложить провода и трубы. Собрать её можно за один-два дня; некоторую трудность представляет лишь доставка крупноформатных листов на верхние этажи.

Сборку стандартной перегородки из ГКЛ начинают с монтажа направляющих профилей; их, а также стойки удобнее всего выравнивать с помощью лазерных приборов. Фото: Saint-Gobain

Профили Gyprock Ultra с рифлёной поверхностью во многих случаях не требуется скреплять саморезами. Фото: Saint-Gobain

Собранный каркас обшивают с одной стороны, а затем прокладывают коммуникации. Фото: Saint-Gobain

Фаски под шпаклёвку снимают специальным рубанком. Фото: Saint-Gobain

Монтаж ГКЛ облегчит шуруповёрт с ленточной подачей шурупов. Фото: Saint-Gobain

Другой вариант — перегородка из конструкционных пенобетонных или газосиликатных блоков. Перегородочные блоки имеют размеры 600 × 200/250/400 × 75/100/120/150 мм; при этом отклонения от «номинала» у изделий ведущих фирм не превышают 1 мм. Материал в 10–14 раз (в зависимости от плотности) легче кирпича и при этом неплохо изолирует звук. По сравнению с каркасной перегородкой, заполненной минеральной ватой, выигрыш в звукоизоляции на низких частотах составит не менее 6 дБ. Но сделать тонкую пеноблочную перегородку прочной не так уж просто (требуется усиленное армирование), к тому же стенку придётся с двух сторон штукатурить. Как показывает практика, кладочные перегородки обходятся на 30–50% дороже каркасных.

Есть ли преимущества у поризованных керамических блоков?

Заводской пенал из профилей специального сечения. Фото: Eclisse

Плотность этого материала в 2,5 раза ниже, чем у кирпича. По прочности на сжатие он как минимум в 3 раза превосходит пенобетонный блок и лучше удерживает крепёж, но и обрабатывать его сложнее. Блоки ведущих производителей имеют точные геометрические размеры, что упрощает кладку, а пазогребневое соединение увеличивает её прочность. Для строительства перегородок оптимальны крупноформатные блоки 500 × 219 × 80/120 мм.

Проёмы в кладочной перегородке желательно перекрывать железобетонными перемычками. При использовании металлопроката есть риск, что позже сквозь финишную отделку проступит ржавчина.

Конструкции из кера­мических многопустотных блоков легче, но проигрывают в звукоизоляции. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Каковы плюсы и минусы перегородок из пазогребневых плит (ПГП)?

Армирующая лента. Фото: КНАУФ

Этот материал значительно тяжелее керамических, а тем более пенобетонных блоков, но зато он прочнее и обладает намного меньшим водопоглощением. Ещё один плюс — перегородку из ПГП не нужно штукатурить, достаточно заделать швы, а затем нанести финишный слой шпаклёвки. По основным характеристикам ПГП соответствуют материалу «штатной» сантехкабины, поэтому из них часто возводят новые стены санузла. Наиболее распространённые размеры плит — 667 × 500 × 80/100 мм.

ГКЛ. Фото: КНАУФ

Недостаток перегородок из ПГП — высокая упругость (почти как у каркасных конструкций), следствием которой является так называемый барабанный эффект, то есть сравнительно низкий уровень звукоизоляции на частотах 100–200 Гц.

Перегородки с карманом для сдвижной двери, как правило, выполняют из гипсокартона. В её основу может быть положен заводской пенал из профилей специального сечения. Конструкция обеспечивает возможность регулировки полотна по высоте Фото: Barausse

Как обеспечить прочность тонкой кладочной перегородки?

Перегородку из кирпича или мелкоштучных блоков следует возводить не на плите перекрытия, а на невысоком (60–100 мм) железобетонном цоколе, который обеспечит равномерное распределение нагрузки на основание. Кладку из крупноформатных блоков и плит допускается начинать по постельному шву — слою обычного раствора толщиной около 10 мм.

В процессе кладки следует соблюдать перевязку швов — сдвиг вертикальных швов в рядах как минимум на ⅓ блока (плиты). Немаловажен и выбор кладочной смеси. Крайне желательно использовать клеи, разработанные для конкретного материала (например, Knauf LM2 или «Блокстар FIX» — для пеноблоков, Porotherm TM — для керамических блоков, «Волма Монтаж» и «КНАУФ-Перлфикс» — для ПГП). Входящие в их состав мелкофракционные наполнители и модифицирующие присадки обеспечивают минимальную толщину, пластичность и прочность швов.

Но, пожалуй, главное условие надёжности кладочной перегородки — правильное армирование. Каждый второй ряд пенобетонных блоков требуется укрепить прутками диаметром 8 мм, заложенными в штрабы, которые делают ручным штраборезом; по вертикали блоки связывают пластинами из оцинкованной стали, расположенными с шагом 100–120 см.

Кладку из полнотелых ПГП армируют пластинами и уголками, из пустотных — уголками и вертикальными арматурными прутками. Перегородку из поризованных блоков допускается не армировать, и всё же опытные строители обычно усиливают её вертикальными стержнями, зафиксированными раствором в пустотах блока с шагом 0,5–1 м (в зависимости от толщины и размеров перегородки).

Конструкцию обязательно крепят к примыкающим стенам и плите верхнего перекрытия. Для этого используют арматурные штыри, пластины или скобы из стали толщиной не менее 2 мм. Шаг креп­ления к стенам не должен превышать 500 мм, к перекрытию — 1200 мм.

Применение современных инструментов и вспомогательных материалов (например, прокладочных и армирующих лент) ускоряет монтаж ГКЛ-перегородок и улучшает их характеристики.

Технология строительства перегородок из газосиликатных блоков отработана до мелочей. Для резки блоков используют специальную пилу и модифицированное стусло. Фото: Ytong

Кладку осуществляют на тонкослойный клей. Фото: Ytong

Армируя её пластинами. Фото: Ytong

Благодаря этому ряды очень легко выравниваются. Фото: Ytong

Выступающий из швов раствор сразу удаляют кельмой, чтобы облегчить оштукатуривание. Фото: Ytong

Перемычки над проёмами выполняют с помощью лотковых элементов. Фото: Ytong

Крепление просекателем: плюсы и минусы

В последние годы при сборке каркасов гипсокартонных конструкций вместо привычного крепления саморезами всё чаще используют просечку: специальным инструментом, напоминающим клещи, делают отверстие с отогнутыми краями в двух контактирующих стенках профилей. Фиксация просекателем ускоряет монтаж, к тому же на каркасе отсутствуют выступающие шляпки шурупов, и лист гипсокартона ложится на него идеально ровно. Однако при креплении просекателем труднее исправлять ошибки, к тому же оно менее прочное, поэтому, монтируя ГКЛ, важно соблюдать требуемый шаг саморезов (250 мм).

Фото: Saint-Gobain

Какие факторы могут негативно повлиять на звукоизолирующую способность кладочной перегородки?

Замечено, что конструкция может передавать в помещение структурные шумы от перекрытий. Чтобы этого не происходило, под цоколь или постельный шов следует уложить тонкослойный виброгасящий материал (например, полосу из стекловолокна с битумным покрытием). Пространство между верхним рядом кирпичей или блоков и плитой верхнего перекрытия нужно заполнить полиуретановой пеной.

Кроме того, большое значение имеет качество кладки — полости и даже микротрещины в швах и местах примыкания могут существенно снизить индекс изоляции воздушного шума. Наконец, чтобы добиться удовлетворительной звукоизоляции любой перегородки, нужно правильно выбрать и установить дверь. Створка или фрамуга с обычным одинарным стеклом ухудшит этот параметр на 5–7 дБ, зазор под полотном величиной 20 мм — примерно на 8 дБ, сдвижная дверь без боковых и верхнего щёточных уплотнителей — более чем на 10 дБ.

Кладочные перегородки нельзя возводить на плавающей стяжке пола, залитой поверх слоя мягкого звукоизоляционного материала. Под нагрузкой такая стяжка деформируется, в результате и она, и перегородка могут треснуть.

Варианты устройства перегородок с индексом изоляции воздушного шума более 50 дБ Визуализация: Владимир Григорьев /Burda Media

Как улучшить звукоизоляцию каркасной перегородки?

Для заполнения пустот имеет смысл использовать специальные звукопоглощающие материалы — «АкустиKNAUF» (КНАУФ), «Акустик Баттс» (Rockwool), «Isover ЗвукоЗащита» («Сен-Гобен»), «ТехноАкустик» («ТехноНИКОЛЬ»), «Terra Шумозащита» (URSA) и др. Это позволит обеспечить индекс изоляции воздушного шума (Rw) в диапазоне 44–46 дБ (требования СП 51.13330.2011 к перегородкам между комнатами — 43 дБ, к перегородкам между санузлом и комнатами — 47 дБ).

При монтаже акустической гипсокартонной перегородки используют каркас из цельных либо клеёных брусков. Сначала к полу, стенам и потолку крепят обвязку, проложив между брусками и базовыми поверхностями ленту из пробкового агломерата. Фото: Xella

Стойки монтируют враспор между обвязочными брусками, фиксируя шурупами. Фото: Xella

Каркас усиливают горизонтальными перемычками. Фото: Xella

Стыки обшивки и каркаса, а также гипсокартонных листов друг с другом уплотняют нетвердеющим акустическим герметиком. Фото: Xella

Добиться более высокого уровня звукоизоляции (Rw ≈ 50 дБ) позволяет обшивка с каждой стороны двумя слоями гипсокартона, между которыми прокладывают мягкую ДВП или лист технической пробки толщиной не менее 4 мм. Ещё лучший результат можно получить, если приклеить второй слой обшивки акустическим герметиком без крепления шурупами. Наиболее высокими показателями (Rw ≈ 55 дБ) обладает перегородка на двойном разнесённом каркасе (по сути, это две перегородки с воздушным зазором между ними), но её минимальная толщина — 135 мм.

Варианты конструкции межкомнатных перегородок с заполнением шумопоглощающими плитами

Фото: Rockwool

Из чего лучше строить перегородку с карманом для раздвижной двери?

Если стоит задача сделать перегородку как можно тоньше, имеет смысл использовать в качестве основы готовый пенал для раздвижной двери. Толщина конструкции с учётом обшивки гипсокартоном не превышает 125 мм. Перегородка с каркасом из обычных П-образных профилей обойдётся в 1,5–2 раза дешевле, однако её нельзя сделать тоньше 170 мм.

Пустотелые каркасные перегородки плохо изолируют звук, поэтому при обустройстве спальни лучше отдать предпоч­тение конструкции, состоящей из кладочной перегородки толщиной 80 мм и наложенного на неё каркасного пенала (общая толщина — около 190 мм).

Сравнение материалов для строительства перегородок

Материал

Кирпич щелевой красный

Блок керамический поризованный

Блок газосиликатный

ПГПг — гидрофобизированные

Плотность, кг/м3 1100–1400

750–900 500–700 1100–1250

Водопоглощение, %

12-16 Более 50 Не более 7 Прочность на сжатие, МПа 2,2–3,0 0,6–0,8 Цена, руб. /м3 От 1800

От 5600

От 4000

От 6200