Ворон ворону глаз не выклюет

Думский комитет по этике рассмотрел дело депутата Леонида Слуцкого, которого ряд журналисток обвинял в домогательствах. Комитет не нашел правды в словах девушек. Парламентария, понятно, оправдали, сняв все обвинения. Ворон ворону глаз не выклюет.

С одной стороны такой финал этой истории был несколько предсказуем — в основном депутаты становятся на сторону своих коллег. Корпоративная этика мира. Причем, до такой степени, что даже женщины-депутаты обвиняли журналисток в том, что они-де провоцируют мужчин своим внешним видом. И это первая ложь в истории этого вопроса. Мне доводилось работать в нижней палате российского парламента и могу с полным знанием вопроса заявить: никто в Думе не ходит ни с голым пупком, ни в очень коротких юбках. Дресс-код соблюдают все. Второй момент, который лично мне сильно резанул по уху, женщины, которые обвиняли журналисток в сознательных провокациях. Мол, сама виновата. Не сама, а обнаглевший от безнаказанности депутат (неприкосновенность для парламентариев еще никто не отменял). Особенно умиляет то, что такие доводы девушкам приводили женщины-депутаты, которые и сами не так давно упирали на свою гендерную роль, пытаясь отпроситься пораньше, чтобы сварить мужу борщ. Двойные стандарты? Нет, не слышали.

Несмотря на то, что заседание по этому вопросу было закрытым, в СМИ появились и полные расшифровки беседы, и видео с комментариями депутатов уже после разбирательства. И от того, и от другого волосы на голове шевелятся. Парламентарии не особенно и скрывали свою отношение ко всей этой ситуации и журналисткам, хихикали, улыбались. Чего стоит только одна цитата: «Своих внучек я защищу от всех негодяев? — А журналисток? — А журналисток зачем?». И это сказал не кто-нибудь, а председатель думкой комиссии по этике. Ну и Слуцкий остался доволен. А что ему переживать? Ему ничего не будет, да и внук родился. Нет ему никакого дела до происходящего с девушками.

При такой постановке вопроса совершенно неудивительно, что один из крупнейших медийных холдингов РБК , а следом и другие СМИ, решили отозвать всех своих работающих в Госдуме сотрудников. Во-первых, это корпоративная солидарность, а во-вторых, элементарная защита, которую, очевидно, отныне журналисты сами себе должны будут обеспечивать. Не надеясь на тех, кто по роду своей деятельности обязан это делать. Не удивлюсь, если и другие СМИ поступят точно так же. Если думцы проявили консолидацию, то журналисты тем более должны выступить единым фронтом.

Конечно, общество сейчас в очередной раз разделится на два лагеря: одни будут упирать на то, что начинается кампанейщина по западным лекалам, другие станут говорить о том, что пора бы все проблемы межгендерных отношений, которые замалчивались много лет, решать, а не спускать на тормозах. И это — первая ласточка, попытка разобраться в проблеме, существующей не один год, тогда как раньше о подобном не было принято говорить, и весь этот мусор стыдливо заметался под коврики.

Пора перестать жить в парадигме «сильный, пользуясь своим положением, обязательно унижает слабого». Мы не в дикой природе, а вполне себе разумные люди. Дело также в том, что раньше было как-то не принято выносить сор из избы, так и жили наши женщины годами: унижаемые, битые собственными мужьями, не смея слова сказать против. Металитет-де такой. Разве это нормально? Разве это здоровые отношения? Никогда не забуду, как одна знакомая рассказывала о своей семейной жизни: муж бил, а свекровь, видя все это, только и приговаривала: «терпи».

А зачем терпеть, ради чего? Ради того, что когда-нибудь забьют либо до инвалидности, либо до смерти? Недавние истории, вошедшие в криминальную хронику и потрясшие всю страну, красноречиво показывают последствия такого «терпи». XXI век на дворе. Сильный должен защищать слабого, пользуясь своим положением, а не наоборот.