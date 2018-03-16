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Нижегородцы стали сажать больше картофеля на продажу
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Нижегородцы стали сажать больше картофеля на продажу 

Newsroom24 16 марта 2018
Фото: Newsroom24
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в регионе насчитывалось 490 тысяч личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, сообщает Нижегородстат.
Согласно данным статистики, для выращивания овощей нижегородцы выделяли в среднем 0,7 сотки. Чаще всего на грядках выращивали репчатый лук, капусту и морковь.
При этом за последние десять лет увеличилось число нижегородских хозяйств, где жители выращивали сельскохозяйственные культуры для последующей продажи. В частности, 166 подворий засеивали картофелем до 5 га, в то время как большая часть нижегородцев выделяли под него максимум две сотки.
Самыми распространенными плодово-ягодными деревьями стали вишни и яблони. Охотнее также стали сажать такие южные культуры как черешня, абрикос, алыча и виноград.
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