Нижегородцы стали сажать больше картофеля на продажу

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в регионе насчитывалось 490 тысяч личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, сообщает Нижегородстат.

Согласно данным статистики, для выращивания овощей нижегородцы выделяли в среднем 0,7 сотки. Чаще всего на грядках выращивали репчатый лук, капусту и морковь.

При этом за последние десять лет увеличилось число нижегородских хозяйств, где жители выращивали сельскохозяйственные культуры для последующей продажи. В частности, 166 подворий засеивали картофелем до 5 га, в то время как большая часть нижегородцев выделяли под него максимум две сотки.

Самыми распространенными плодово-ягодными деревьями стали вишни и яблони. Охотнее также стали сажать такие южные культуры как черешня, абрикос, алыча и виноград.