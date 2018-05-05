Челябинцев позабавил мужчина с суровым металлическим зонтом

Челябинцев рассмешил мужчина с металлическим зонтом, которого увидели на ЧМЗ. Дело в том, что он нес за спиной круглую «железяку», похожую на крышку люка, на манер обычного зонта, а накануне как раз шли дожди. Очевидцев такое зрелище удивило: они сфотографировали и поделились снимком в сети, где по традиции, «зонт» тут же назвали «суровым челябинским».

— Секретный агент с пуленепробиваемым зонтом, разработанным в Сколково, — шутят пользователи в комментариях.

Также «зонт» назвали ветроустойчивым и противометеоритным. Кто-то говорил, что тоже видел, как тяжело челябинец тащил свою ношу, а кто-то признал на фотографии свой двор и возмутился, что мужчина несет «люк». Однако, что это на самом деле и откуда он взял «необычный зонт», точно неизвестно.