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Челябинцев позабавил мужчина с суровым металлическим зонтом
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Челябинцев позабавил мужчина с суровым металлическим зонтом 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Челябинцев рассмешил мужчина с металлическим зонтом, которого увидели на ЧМЗ. Дело в том, что он нес за спиной круглую «железяку», похожую на крышку люка, на манер обычного зонта, а накануне как раз шли дожди. Очевидцев такое зрелище удивило: они сфотографировали и поделились снимком в сети, где по традиции, «зонт» тут же назвали «суровым челябинским».
— Секретный агент с пуленепробиваемым зонтом, разработанным в Сколково, — шутят пользователи в комментариях.
Также «зонт» назвали ветроустойчивым и противометеоритным. Кто-то говорил, что тоже видел, как тяжело челябинец тащил свою ношу, а кто-то признал на фотографии свой двор и возмутился, что мужчина несет «люк». Однако, что это на самом деле и откуда он взял «необычный зонт», точно неизвестно.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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