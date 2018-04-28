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Народный календарь. 29 апреля. Арина — урви берега! Молодая капуста и размытые овраги
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Народный календарь. 29 апреля. Арина — урви берега! Молодая капуста и размытые овраги 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В этот день вспоминают трех мучениц Солунских — сестер Агапии, Хионии и Ирины. Язычники предложили женщинам отречься от веры, но они ответили отказом.
На Руси имя Ирина встречалось, в основном, в форме — Арина. А прозвали ее Водоноской. В народе говорили: «Арина — урви берега!» Таким образом, фраза служила напоминанием о том, что подмытые половодьем берега могут обрушиться. Как раз к концу апреля-началу мая реки входят в свои нормальные русла, оставляя после себя размытые овражки.
По преданию, Ирина в раннем возрасте осталась без родителей. Она вместе со своими сестрами жила в предместье итальянского города Аквилеи в конце III–начале IV столетий. Мирские заботы ее не интересовали, поскольку она посвятила свою жизнь православной вере.
Однажды духовному наставнику было видение, что он скоро умрет, а Ирину и ее сестер схватят язычники и обвинят в отказе подношения жертв языческим богам. Откровение исполнилось. Девушки предстали перед императором Диоклетианом, которому стало жаль сестер. Он предложил им найти хороших мужей, но в обмен они должны были отказаться от бога.
После отказа отречься от веры христианской, язычники сожгли Агапию и Хионию. Ирину с остальными заключили в тюрьму. После следующего безуспешного допроса император приказал отвести Ирину в публичный дом. Однако к ней там никто не осмелился притронуться. После этого мученицу казнили.
На Иринин день принято заниматься рассадой. Крестьянки высаживали молодую капусту. При этом девушки проговаривали заклинания: «Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна.» Примечательно, что для каждого овоща была своя волшебная фраза. Считалось, что после Ирининого дня следовало несколько теплых дней. Из-за этого рассада быстро росла. Кроме того, в этот день белят стволы деревьев, сеют гречиху, высаживают помидоры.
Именины в этот день отмечают Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.
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