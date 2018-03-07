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Стало известно, сколько женщин служит в армии Беларуси
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Стало известно, сколько женщин служит в армии Беларуси 

Российская Газета 7 марта 2018
Фото: Российская Газета
Министр обороны Республики Беларусь, генерал-лейтенант Андрей Равков поздравил женщин-военнослужащих с предстоящим праздником, и пожелал им счастья в семье, здоровья и успехов в труде.
Отметим, что сейчас в рядах белорусской армии служат более четырех тысяч женщин. Причем свыше 600 из них носят офицерские погоны, более одной тысячи — прапорщики, а остальные проходят службу по контракту на должностях солдат и сержантов. Девушки чаще всего служат медиками, психологами, переводчиками, юристами и связистами.
"У женщин есть реальная возможность стать офицером. Главное, чтобы возраст претенденток не превышал 35 лет, а высшее образование было родственным армейской специальности. На сегодняшний день 23 девушки проходят обучение в Военной академии, в том числе на авиационном факультете и на факультете связи и автоматизированных систем управления", — отметили в пресс-службе Минобороны РБ.
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