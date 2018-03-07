Стало известно, сколько женщин служит в армии Беларуси 

"У женщин есть реальная возможность стать офицером. Главное, чтобы возраст претенденток не превышал 35 лет, а высшее образование было родственным армейской специальности. На сегодняшний день 23 девушки проходят обучение в Военной академии, в том числе на авиационном факультете и на факультете связи и автоматизированных систем управления", — отметили в пресс-службе Минобороны РБ.

Отметим, что сейчас в рядах белорусской армии служат более четырех тысяч женщин. Причем свыше 600 из них носят офицерские погоны, более одной тысячи — прапорщики, а остальные проходят службу по контракту на должностях солдат и сержантов. Девушки чаще всего служат медиками, психологами, переводчиками, юристами и связистами.